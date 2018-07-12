暑期正畸高峰 名家交流等你来-“晨报健康”再办口腔正畸名家交流沙龙　现场提供咨询指导

陈小昕

本月初，“晨报健康”联合沪上知名口腔连锁机构共同举办“口腔正畸名家交流沙龙”。沙龙活动吸引了不少市民前来参与。与此同时，不少未能到达现场的读者也向本报来电咨询。

为了让更多市民了解口腔畸形的危害及矫治方法，本周末“晨报健康”将继续邀请沪上知名口腔正畸专家与市民进行现场交流，并为市民答疑解惑。

本次活动名额有限（只限30名），赶快拨打晨报健康热线报名吧！活动时间：2018年7月14日、15日下午13:00

活动内容：

1、口腔健康及口腔正畸相关知识讲座

2、专家点评征集问题

3、爱牙大礼包（内包含护牙礼品）

报名方式：

（1）、拨打晨报健康咨询热线：

65220550-807（工作日10:00-16:00）

（2）、编辑短信“正畸+姓名+联系方式”发送至15801801273

（3）、扫描下方二维码，发送“正畸+手机号码”给小助手小晨

最近，本报接到不少来电咨询牙齿正畸，以学生家长居多，也有不少中青年人为自己咨询正畸问题。为此，本报特邀正畸专家对近期集中的咨询问题进行解答。

问：什么时候开始正畸最合适？

专家：通常而言，畸形包括两大类，一类是牙齿畸形，还有一类是骨骼畸形。对于牙齿畸形而言，通过戴牙套可以进行矫治。女孩在11-14岁、男孩在13-15岁，是这类矫正的关键时期，在这一时段矫正可以达到事半功倍的效果。对于骨骼畸形，治疗则更为复杂。如“地包天”等，建议3.5-5岁就要开始矫正，一些严重的骨骼畸形则需要18岁长大成人后配合外科手术治疗。

问：我今年30岁了，还能正畸吗？需要多久

专家：正畸人群中，很大一部分都是成年人，正畸并不受年龄的限制，只是与青少年相比，成人正畸的时间可能会更长一些。正畸的时间长短主要看患者自身的牙齿及颅颌面情况，以及患者的配合度等。每个个体情况不一样，治疗方案不同，正畸时间长短也就不同。通常成人正畸需要一到两年的时间。当然，目前也有一种进口的3D个性化矫正系统，与传统正畸相比，可缩短三分之一的治疗时间，当然费用相应也更高。

问：正畸之后牙齿会松动吗？

专家：牙齿在移动时，持续伴随着牙槽骨和相应牙龈组织等的吸收和生成，在此期间，牙齿的轻度松动是正常的。当正畸治疗完成后，全部的牙齿都会被牙槽骨重新包裹好，就不会松动了。所以，正畸是不会导致牙齿松动的，牙周病才是牙齿松动的真正凶手。

问：正畸痛不痛？会不会影响正常吃饭？

专家：矫正加力后，患者在两三天会有少许酸痛感，这些轻微的不适感很快就会消失，一般人都能忍受，属于正常反应。在矫治期间不适合吃较硬的东西如和很粘的东西，其他基本都能吃，一般矫治后都可正常饮食。

—————指导专家 —————

张国栋

主治医师、口腔医学专业硕士、美国invisalign 隐形矫正认证医师、中华口腔正畸专委会会员。从事口腔工作近20年，曾担任公立医院口腔科主任。先后在第三军医大学、上海第九人民医院研修口腔正畸学，并数次赴国内外参加口腔正畸、牙周牙体牙髓病学术研讨峰会，掌握了先进的国际技术及理念。

刘雯

主治医师、美国Invisalign 认证隐形矫正专科医师、中华口腔医学会口腔正畸专委会会员。专职从事正畸临床工作近二十年。2007年进入上海交通大学附属第九人民医院，师从知名矫正专家系统化钻研各类高难度的青少年矫正、成年人矫正、牙周病矫正等技术。对现代正畸学理论有深刻的理解，具有多学科联合的临床分析问题和解决问题的能力。