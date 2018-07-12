“金牌功夫反派”计春华昨日病逝，享年57岁-“光头抢戏，也比较容易让观众记住”

晨报记者 陆乙尔

昨日，因电影《少林寺》“秃鹰”等角色为观众所熟悉的功夫反派演员计春华因肺癌在杭州去世，亨年57岁。1982年因《少林寺》“一战成名”后，他又陆续出演了《少林小子》《红高粱》《新少林五祖》《方世玉续集》《天龙八部》等诸多影视作品，被誉为“金牌反派明星”。现实生活中的计春华品性憨厚，谈吐率真，是个很随和的人，对于“光头”反派形象深入人心，他其实很庆幸，“这样比较抢戏，也比较容易让观众记住。”

“因祸得福”

《少林寺》导演为他加角色

计春华1961年出生于浙江杭州，观众最初认识他的角色是电影《少林寺》 中的反派“秃鹰”。光头又没眉毛，看起来面目狰狞，这个生动的角色甚至成了不少观众的“童年阴影”。

实际上，计春华也是误打误撞接到了这部让他从此踏入演员行业的《少林寺》。17岁他还在武术队时，因为生病误食药物，导致头发和眉毛掉光，再没长出来。“当时只有我一个光头，教练劝我离队，那时候我特别喜欢武术，很伤心。”

《少林寺》导演去杭州武术队选演员时，计春华已经离队了，正巧又有人把他叫了回去，“我那时候很自卑，觉得自己形象见不了人。我的师兄弟都表演完了之后，选角导演转头看到我，就让我上去表演。我表演完后他问我，你多大，我说我19岁，1米73，他也一句话没说。两个月后，他就叫我去拍戏了。”

计春华透露，《少林寺》剧本里本来没有“秃鹰”这个角色，但导演看到他后灵机一动，加了这个反派角色。在拍《少林寺》时，包括他在内的演员们大部分都是运动员，对拍戏一窍不通，导演就讲故事给他们听，跟他们讲解每场戏应该演什么。

片中最让观众印象深刻的，是计春华与李连杰的几场精彩打戏。“这些打戏都是我们在现场编的。就你一句我一句，你想打我哪，打我腿吧，我就打你腿这样，怎么顺怎么来。”拍戏之余，一起去抓青蛙打鸟，玩得不亦乐乎。有时候剧组缺演员演“尸体”，计春华套上衣服就去“补空”了。

当时拍戏没有替身也没有护具，在计春华看来这段经历也是在“搏命”。“当年不知道什么护具，导演问这样摔行不行，我们都说行，大家都有这个劲儿。先说没问题，背后自己扛。”

十个月拍完《少林寺》后，计春华拿到了三百元的片酬，回忆起当时的经历，他对于“因祸得福”无限感慨。“生病的时候我做过一个梦，一个像飞碟一样的锅子飞过来扣到我头上。所以后来我跟别人说，祸来了不一定是祸，我就是一个例子。”

为了演好戏

打石膏又冒“毁容”风险

因《少林寺》正式进入影坛后，由于外貌受限，计春华之后出演的大部分都是反派角色，比如《方世玉续集》《新水浒传》《天龙八部》《七剑下天山》《三国志之见龙卸甲》等影视作品。

跟所有热爱武术的演员一样，敬业的计春华拍起戏来十分拼命。比如《方世玉续集》里，不仅“角色最后定格在椅子上的死法”是他自己设计的，当时因为拍这场戏腿受伤，最后打着石膏坚持完成了拍摄。

由于饰演反派居多，在计春华所拍的戏里，他“死”了无数次，“我研究各种死法，希望能给观众带来新鲜的感受。”

在林志颖版的电视剧《天龙八部》中，计春华又为观众带来了段延庆这个经典反角。最初，由于这个角色需要大面积的特效化妆，一般演员不太肯做，而当时电视剧的武术指导是元彬，他喊了老朋友计春华去帮忙，计春华二话不说就去了。“那时候用收缩水，像药膏一样的质感，一涂上就把脸上的水分吸走，很真实。”计春华笑称，皮肤不好的人会发炎，还好他“天生丽质”。

从艺这么多年来，计春华每天坚持锻炼。前两年他在接受媒体采访时透露，拍《少林寺》时19岁，那时体重是74公斤，现在体重依然是74公斤。

至于光头的形象，计春华也曾用过生发产品，不过最终还是选择牢记《少林寺》导演对他说的话，“他觉得我这个形象好，可以做演员到老，可以和任何一代演员合作，老了外形胖了都没有问题。我也戴过头套，自己都觉得不好看，其实作为演员来说，光头比较抢戏，也比较能让观众记住。”

六小龄童悼念好友

“他的病逝是中国武术的一大损失”

这两年，计春华仍然活跃在荧屏上，出演了《青年霍元甲之冲出江湖》《夜天子》 等电视剧，还在《猎毒人》中客串了一位毒贩。

原本身体硬朗的计春华，在今年春节前后右胸背部突发疼痛，在北京拍戏的他去了北大人民医院，被确诊为晚期肺癌。他与亲人商量之下决定回到杭州继续接受治疗。4月19日，计春华在家人的陪伴下，坐在轮椅上被推进了浙江大学医学院附属第一医院呼吸内科接受治疗，并在这里度过了生命的最后一段岁月。

得知计春华病逝后，六小龄童发微博悼念好友。“刚到台北就得知好友、著名武术影视演员计春华先生因病于今天上午去世的噩耗，深感痛惜。他的病逝是中国武术、武打片的一大损失，他塑造的一系列反派形象给观众留下了深刻印象。我们曾在电视剧《连城诀》《新燕子李三》 中两度合作，过年过节时都会互致问候，一直希望能有机会再次合作，这已成为永久的遗憾。愿计春华先生一路走好。”

计春华曾说，他热爱武术，武术使他的生命延长，“我争取打到六七十岁，等我打不动了，要把我从小到大的电影剪成一部纪录片，回味我的人生。”如今，尽管计春华已经无法完成“打到六七十岁”的愿望，但无数影迷因他的经历受到鼓舞，看着他的作品，回味和思考自己的人生。