这种郑重其事 比爆米花还小

韩松落

2012年，网络上出现了一个网红，让他走红的只是一句话：“我活了42年，她们两个是我见过的最无聊的人。”原来，这位刘先生在街头看到两位女性擦肩而过时，其中一位把雪糕擦到了另一位的身上，并因此争吵一个半小时。到底谁更无聊呢？

很多网络事件，都让我想起这件事。例如最近吵翻天的“AngelaBaby假吃爆米花”事件。芒果TV《向往的生活》最后一期，王迅和彭煜畅做好爆米花之后，何老师喊AngelaBaby来吃，AngelaBaby拈起米花放到嘴里。就这么简单的一个过程，却有网友经过仔细观看之后得出结论：AngelaBaby 是在假吃，根本没有把米花放到嘴里。

就这么一个无足轻重的细节，在网络发酵之后，变成了大事。有人放大图片和视频，逐格画面观看，就是为了证明 AngelaBaby 是假吃或者有没有假吃。人们认为，这说明了AngelaBaby 有多么娇气，还有人指证说，她不是第一次假吃了，也有和事佬说，真人秀都是有剧本的，没准这就是制片方剧本里写好的，为的就是引起争论炒节目。

终于，《向往的生活》 的官微操作者炸了，发了条微博说：“假吃爆米花？你们是不是都疯了……少一些无端的尬黑，真不知道你们咋想的。”

官微发飙，怒斥围观群众，可能有点不妥，毕竟，这是个生意。但我如果是官微操作者，我也要爆炸了，因为，这个事情，实在是太太太太无聊了。

整件事是有背景的，那就是Ange－laBaby的形象问题，她一直被网友塑造成一个娇气腹黑的女子，做什么事情都有目的，哪怕是吃一粒爆米花，心里也百转千回。也正是有了这样的心理预期，才会有人用显微镜去观察每一格画面，为的就是看看她有没有把一粒爆米花吃下去。也正是因为这种心理预期，吃不吃爆米花，就变成了天大的事，天大的罪状。不吃爆米花，似乎成了她不敬业的表现，不尊重别人劳动的表现，说明她根本不是全情投入。有了这样一些大帽子，一粒爆米花，也值得吵个天翻地覆，吵上几天几夜。

她吃了又怎样？不吃又怎样？一个真人秀节目而已。费那么多功夫，能证明什么呢？证明自己的无聊，自己的时间不值钱而已。别说是个真人秀，就是最经典的电影，都经不起这么分析，也犯不着这么分析。因为，那都是别人创造的事物，和你没有一毛钱的关系。

但这又是一个多么无聊的时刻啊，大家必须要在针头线脑的事情上，找到意义，找到线索，找到各种阴谋，给别人贴上各种标签，得出各种愤愤不平的结论。以便让自己的无聊，师出有名，看上去精致一点，丰富一些，有目的一点。但事实上，无聊就是无聊，不会因为这些装饰，显得有意思哪怕一点点。