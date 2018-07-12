习近平引用的这些谚语，很经典！

来源：央视新闻客户端

7月10日，中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议在北京举行，国家主席习近平出席会议开幕式并发表重要讲话。在讲话中，习近平主席引用了一句阿拉伯谚语：“语言是叶子，行动才是果实”，用以表明行动的重要性。

△习近平主席出席中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表重要讲话

中阿双方有着悠久的交流历史，近年来双方交往更加频繁。在外交场合中，习近平主席也多次引用阿拉伯谚语，巧妙精准地谈合作、谈友谊、谈发展、谈未来。

△2014年6月5日，中阿合作论坛第六届部长级会议在北京人民大会堂开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《弘扬丝路精神，深化中阿合作》的讲话。

谈友谊

2008年，中国四川汶川特大地震发生后，沙特第一时间向中国提供6000多万美元的现金和物资援助，这是中国政府收到的最大一笔海外单项援助。2016年1月18日，习近平在对沙特阿拉伯进行国事访问之前 ，在沙特媒体发表的署名文章中，用两句俗语表达对沙特朋友伸出援手的谢意。

中国人说：“患难见真情。”沙特有句俗语：“向急于求助的人伸出援手是最大的善行。” ——2016年1月18日，在沙特《利雅得报》发表题为《做共同发展的好伙伴》的署名文章

△2016年1月19日，国家主席习近平对沙特阿拉伯进行国事访问。（来源：新华社）

埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家，中埃关系是中国同阿拉伯国家关系的起点。60多年来，中阿关系全面发展、硕果累累。2016年1月19日，习近平在对埃及进行国事访问之前 ，在埃及媒体发表署名文章，用两个民族皆熟悉的老话，形容双方风雨同行。

阿拉伯谚语说“独行快，众行远”，中国人常讲“朋友多了路好走”。 ——2016年1月19日，在埃及《金字塔报》发表题为《让中阿友谊如尼罗河水奔涌向前》的署名文章

谈合作

中国和阿拉伯国家国土面积之和占世界陆地总面积的六分之一，人口之和占世界总人口的四分之一，双方合作潜力巨大、前景广阔。对于双方的合作，习近平如此展望——

古代埃及人这样赞美尼罗河：“你从大地涌出，奔流不息。”我相信，在双方共同努力下，中埃友谊、中阿友好也一定会像尼罗河水般奔涌向前，助推我们实现民族复兴的伟大梦想！ ——2016年1月19日，在埃及《金字塔报》发表题为《让中阿友谊如尼罗河水奔涌向前》的署名文章

中国同阿拉伯国家因为丝绸之路相知相交，阿拉伯国家位于“一带一路”的西端交汇地带，是中国推进“一带一路”建设的天然和重要合作伙伴。对于共建“一带一路”，习近平这样说——

脚踏实地，就是要争取早期收获。阿拉伯谚语说：“被行动证明的语言是最有力的语言。” ——2014年6月5日，在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话 中国古语讲：“不积跬步，无以至千里。”阿拉伯谚语说，“金字塔是一块块石头垒成的”。欧洲也有句话：“伟业非一日之功”。“一带一路”建设是伟大的事业，需要伟大的实践。让我们一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，造福世界，造福人民！ ——2017年5月14日，在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

△2017年5月14日，国家主席习近平在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，并发表题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲。（来源：新华社）

谈改革发展

​2016年1月21日，习近平在阿拉伯国家联盟总部发表题为《共同开创中阿关系的美好未来》的重要演讲。对于阿拉伯国家的发展，习近平给出了自己的评价——

有一位阿拉伯诗人曾说：“当你面向太阳的时候，你定会看到自己的希望。”中东蕴含希望，各方要在追求对话和发展的道路上寻找希望。 ——2016年1月21日，在阿拉伯国家联盟总部的演讲 中国人有穷变通久的哲学，阿拉伯人也说“没有不变的常态”。我们尊重阿拉伯国家的变革诉求，支持阿拉伯国家自主探索发展道路。 ——2016年1月21日，在阿拉伯国家联盟总部的演讲 阿拉伯谚语讲：“自己的指甲才知道哪里痒”。在发展道路的探索上，照搬没有出路，模仿容易迷失，实践才出真知。 ——2016年1月21日，在阿拉伯国家联盟总部的演讲 埃及谚语说：“比时间永恒的是金字塔。”在我看来，最永恒的是埃及人民崇尚变革、追求自由的伟大精神。 ——2016年1月21日，在阿拉伯国家联盟总部的演讲 阿拉伯谚语讲：“语言是叶子，行动才是果实”。中国古人讲，“锲而不舍，金石可镂”。让我们发扬丝路精神，一步一个脚印朝着目标前行，为实现中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿利益和命运共同体而不懈努力。 ——2018年7月10日，在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话

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