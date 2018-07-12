习近平开启中阿友好合作新起点

来源：新华网

“历史和实践证明，无论国际风云如何变幻，无论面临怎样的艰难险阻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。”

7月10日，习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上，以一声“好兄弟”的亲切问候，传递出中阿两大民族亲如一家的深厚友谊。会上，他郑重宣布，“经过中阿双方友好协商，我们一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。这是中阿友好合作新的历史起点。”

中东这块富饶的土地，迄今仍未摆脱战争和冲突。中东向何处去？成为世人关注的“中东之问”。

近年来，习近平多次就中阿关系发表重要讲话，定坐标、画蓝图，引领中阿关系发展迈上新台阶。

全面合作

努力打造中阿命运共同体 中方愿同阿方加强战略和行动对接，携手推进“一带一路”建设，共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友，努力打造中阿命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出贡献。 ——2018年7月10日，习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话 日趋激烈的国际发展竞争，需要我们提高合作档次。要推进“油气+”合作新模式，挖掘合作新潜力。 ——2016年1月21日，习近平在阿拉伯国家联盟总部的演讲 双方要加强高新领域合作、培育合作新动力，可以依托已经成立的技术转移、培训中心等，加快高铁、核能、航天、新能源、基因工程等高新技术落地进程，提高中阿务实合作含金量。 ——2016年1月21日，习近平在阿拉伯国家联盟总部的演讲 要努力实现金融合作、高新技术合作“两翼”齐飞。我们要研究如何发挥好高新技术的驱动作用和金融合作的服务支撑作用，为共建“一带一路”做好短期配合和长期配套，探索适合中东需求、体现中东特色的金融、科技合作模式。 ——2018年7月10日，习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话 中国坚持走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策，实行互利共赢的对外开放战略，着力点之一就是积极主动参与全球治理，构建互利合作格局，承担国际责任义务，扩大同各国利益汇合，打造人类命运共同体。 ——2016年1月21日，习近平在阿拉伯国家联盟总部的演讲

共同发展

“一带一路”建设带动中阿关系发展 为促进各国共同繁荣进步，中方倡议共建“一带一路”，秉持共商共建共享原则，推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，得到包括阿拉伯世界在内的国际社会广泛支持和积极参与。 ——2018年7月10日，习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话 我们携手同行，把“一带一路”同地区实际结合起来，把集体行动同双边合作结合起来，把促进发展同维护和平结合起来，优势互补，合作共赢，造福地区人民和世界人民。 ——2018年7月10日，习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话 “一带一路”建设，倡导不同民族、不同文化要“交而通”，而不是“交而恶”，彼此要多拆墙、少筑墙，把对话当作“黄金法则”用起来，大家一起做有来有往的邻居。 ——2016年1月21日，习近平在阿拉伯国家联盟总部的演讲