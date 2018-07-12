习近平谈如何做到心中有党

坚持和加强党的全面领导，首先要维护党中央权威和集中统一领导

党的历史、新中国发展的历史都告诉我们：要治理好我们这个大党、治理好我们这个大国，保证党的团结和集中统一至关重要，维护党中央权威至关重要。

——2016年12月26日至27日，习近平主持召开中央政治局民主生活会并发表重要讲话强调

坚持和加强党的全面领导，首先要维护党中央权威和集中统一领导。保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。

——2017年12月25日至26日，习近平主持召开中央政治局民主生活会并发表重要讲话强调

增强“四个意识”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝

全党必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。每一个党的组织、每一名党员干部，无论处在哪个领域、哪个层级、哪个部门和单位，都要服从党中央集中统一领导，确保党中央令行禁止。

——2017年2月13日，习近平在中央党校省部级主要领导干部专题研讨班开班式上的讲话

党的十九大把党的政治建设摆在突出位置，强调党的政治建设是党的根本性建设，这是有深远考虑的，也是有充分理论和实践依据的。要坚持党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。

——2018年2月13日，习近平春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众时强调

心中有党，是具体的而不是抽象的

心中有党，是具体的而不是抽象的。作为党的干部，不论在什么地方、在哪个岗位上工作，都要增强党性立场和政治意识，经得起风浪考验，不能在政治方向上走岔了、走偏了。要严守政治纪律，在政治方向、政治立场、政治言论、政治行为方面守好规矩，自觉坚持党的领导，自觉同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝，决不允许上有政策、下有对策，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许在贯彻执行中央决策部署上打折扣。

——2015年1月12日，习近平在中央党校县委书记研修班学员座谈会上的讲话

看一名党员干部特别是高级干部的素质和能力，首先看政治上是否站得稳、靠得住。站得稳、靠得住，最重要的就是要牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在各项工作中毫不动摇、百折不挠贯彻落实党中央决策部署，不打任何折扣，不耍任何小聪明，不搞任何小动作。

——2017年10月25日，习近平在党的十九届一中全会上的讲话

广大党员、干部要坚定维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，自觉站在党和国家大局上想问题、办事情，在践行“四个意识”和“四个自信”上勇当先锋，在讲政治、顾大局、守规矩上做好表率。

——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现

党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。党中央是大脑和中枢，党中央必须有定于一尊、一锤定音的权威。党的地方组织的根本任务是确保党中央决策部署贯彻落实，有令即行、有禁即止。党组在党的组织体系中具有特殊地位，要贯彻落实党中央和上级党组织决策部署。每个党员特别是领导干部都要强化党的意识和组织观念，自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上强调

各级党委和纪委要首先加强对维护党章、执行党的路线方针政策和决议情况的监督检查，重点检查落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神的情况，贯彻落实党中央重大决策部署的情况，确保党的集中统一，保证党中央政令畅通。

——2016年1月12日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话