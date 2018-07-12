凝聚全社会合力助对口地区打赢脱贫攻坚战！李强以这个组长身份召开全体会议作部署

@康平路 2018-07-12 22:27

来源：上观新闻 作者：谈燕

要充分认识扶贫协作任务的艰巨性，进一步增强责任感、紧迫感，全面对标中央要求，把上海自身优势与对口地区实际需求结合起来，以更大的担当、更高的要求，确保到2020年对口地区贫困群众同全国人民一道迈入全面小康。

市对口支援与合作交流工作领导小组全体会议今天上午举行。市委书记、市对口支援与合作交流工作领导小组组长李强主持会议并强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，进一步提高思想站位，强化政治担当，坚决落实中央部署，凝聚起全社会合力，全力帮助对口地区打赢打好脱贫攻坚战。

市委副书记、市长、市对口支援与合作交流工作领导小组第一副组长应勇出席会议。

李强指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视东西部扶贫协作工作，我们要深入学习领会、全面贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，牢固树立大局意识，切实把思想和行动统一到中央的决策部署上来，坚决完成好中央交给上海的政治任务。目前，上海共对口全国7个省区市20个地州市101个县市区，涉及贫困人口近300万。要充分认识扶贫协作任务的艰巨性，进一步增强责任感、紧迫感，全面对标中央要求，把上海自身优势与对口地区实际需求结合起来，以更大的担当、更高的要求，确保到2020年对口地区贫困群众同全国人民一道迈入全面小康。

李强指出，当前，东西部扶贫协作和对口支援工作的重中之重，就是助力对口地区打赢脱贫攻坚战。要按照既定的路线图、时间表，锁定目标，确保完成任务。要加大力度，重点是加大资金支持和人才支援力度，真心实意付出、真金白银投入、真抓实干攻坚。要聚焦精准，做到资金项目投向更精准、社会事业帮扶更精准、产业增收更精准。资金要向深度贫困地区和特殊困难群体倾斜。持续推进教育扶贫和健康扶贫，加大对职业教育培训支持力度。发挥好对口地区资源禀赋优势，重点发展优质特色产业，促进贫困群众就地就近就业、实现增收脱贫。要注重实效，立足中央要求、当地所需、上海所能，创新扶贫协作方式方法。上海国企要在东西部扶贫协作中发挥更大作用。要组织引导民企、外企和社会组织，把更多资金、技术、项目投到西部去。各相关部门要把增强当地“造血”功能作为着力点，提高对口地区自我发展能力。

李强强调，必须加强党的领导，凝聚全社会合力，确保脱贫攻坚各项工作扎实推进。坚持“全市一盘棋”，强化统筹协调，进一步落实省市统筹、部门协作、区县落实、社会参与的扶贫协作工作机制。强化组织保障，坚持党建引领，加强队伍建设，关心关爱挂职干部，让他们更好地在扶贫一线施展身手、发挥作用。强化工作考核，层层立军令状，一级考核一级，层层压实责任。强化社会动员，形成政府、市场、社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动的大扶贫格局。

市对口支援与合作交流工作领导小组副组长和相关市领导于绍良、翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷出席。静安区委书记安路生，市委宣传部副部长胡劲军，援滇干部联络组组长罗晓平，道真县委副书记、援黔干部周灵，光明食品集团党委书记、董事长是明芳，华恩爱心志愿服务社社长靳英丽先后作交流发言。