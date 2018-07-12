进口博览会倒计时115天，李强召开工作现场会全力抓落实

全市之力推进各项筹备工作，项目建设要保质保量，安保工作要慎之又慎，服务保障要精益求精，组织领导要科学有力，确保首届中国国际进口博览会圆满成功。

在首届中国国际进口博览会倒计时115天之际，市委书记李强今天下午在国家会展中心主持召开专题工作现场会，检查前一阶段各项筹备工作进展情况，现场解决工作中遇到的困难和问题，对下一阶段工作进行动员部署。李强指出，举办中国国际进口博览会是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策，是我国主动开放市场的重大政策宣示和行动。我们要进一步增强责任感、紧迫感和使命感，举全市之力推进各项筹备工作，项目建设要保质保量，安保工作要慎之又慎，服务保障要精益求精，组织领导要科学有力，确保首届中国国际进口博览会圆满成功。

市委副书记、市长应勇，商务部副部长王炳南出席会议。

李强指出，倒计时200天特别是筹备工作现场指挥部成立以来，在商务部等国家部委的指导下，全市各部门、各单位、各区通力协作，筹备工作推进有力有序，总体进展符合预期。要进一步深刻认识办好进口博览会的重要性，切实贯彻中央的决策部署，继续保持良好的精神状态和顽强的工作作风，按照既定目标任务全力抓好落实，各项工作要重视重视再重视，扎实扎实再扎实。

李强指出，质量是生命，越是工期紧、任务重，越要重视工程质量、安全和管理，严把建设质量关、材料环保关和安全生产关。安全是底线，要坚持高标准、严要求，时刻绷紧安全这根弦，决不能有任何麻痹大意和侥幸心理，确保各项安全保障工作真正落到实处。服务是核心，要通过最优质服务，提供有力保障，让中外来宾形成愉快体验、留下美好记忆，全面提升上海的城市形象和国际声誉。坚持问题导向、需求导向、效果导向，及时研究解决各类参展企业和人员的诉求，完善保障方案，充实保障队伍，努力提供国际水准的接待服务。要加强组织领导，形成强大合力，按照任务书、路线图、进度表，分解落实责任，强化协同配合，确保信息有效对接、工作无缝衔接。

会前，李强、应勇等在国家会展中心实地检查中国国际进口博览会场馆改造等工作进展，现场察看了南广场及主会场、平行论坛、国家展场馆及周边区域改造情况，听取场馆建设、艺术创陈、标识指引、智慧公安等工作汇报，深入了解筹备过程中出现的各类情况，现场推动相关问题解决。市领导还亲切慰问了奋战在第一线的工作人员，向大家的辛勤付出表示感谢，并为大家加油鼓劲。

市领导周波、陈寅、周慧琳、诸葛宇杰、龚道安出席。中国国际进口博览局、上海城市保障领导小组办公室等有关单位在会上汇报相关工作。