《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》发布-2020年基本消除重污染天气

晨报记者 郁文艳

市政府日前正式印发 《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》。到2020年，本市PM2.5年均浓度力争达到37微克/立方米以下；空气质量优良率（AQI）力争达到80%左右，基本消除重污染天气。

为了让天更蓝，未来几年本市将实施131项清洁空气措施。

[主要目标]

本轮清洁空气行动计划的主要目标是：到2020年，PM2.5年均浓度力争达到37微克/立方米以下；空气质量优良率（AQI）力争达到80%左右，基本消除重污染天气。到2022年，PM2.5年均浓度力争达到35微克/立方米以下，AQI进一步提升。

[行动特点]

一是更加突出PM2.5和臭氧污染的协同控制； 二是更加突出源头防治，强化产业结构、交通结构和能源结构的调整； 三是更加突出精细化管理。

[行动重点]

一是在工作重心上，以产业和交通领域为重点，统筹能源、建设、生活和农业领域，全面深化大气污染防治工作； 二是在重点措施上，实施能源和煤炭总量双控，加快重点区域和重点行业结构调整，优化交通运输体系，建立挥发性有机物总量控制制度； 三是在控制指标上，以细颗粒物、氮氧化物和挥发性有机物为治理重点，兼顾臭氧污染控制，推进各项大气污染物的协同控制和减排。总体要求力度更大、措施更实。

主要措施

新一轮清洁空气行动计划共梳理主要措施131项，其中：六大领域治理措施88项，保障措施43项。

能源领域

继续坚持控治并举

一是实施能源和煤炭消费总量双控，到2020年能源消费总量控制在1.24亿吨标准煤以下，全市煤炭消费总量在2015年基础上削减5%以上。二是推进中小燃油燃气锅炉低氮燃烧改造，2018年修订发布《锅炉大气污染物排放标准》，2019年完成中心城区锅炉改造，2020年全市全面完成。

产业领域

强化三个方面

一是深化重点地区产业结构优化调整，到2020年，完成金山地区新一轮环境综合整治，基本完成吴泾工业区结构调整；到2022年，力争完成高化地区结构调整。开展黄浦江沿岸高污染企业、堆场、码头摸底调查；到2020年，完成黄浦江两岸产业结构调整。

二是全面推进溶剂产品的源头替代，研究出台低挥发性产品含量限值标准，加快淘汰高挥发性溶剂生产使用，到2020年汽车制造、包装印刷、家具、集装箱制造和建筑等重点行业推广低挥发性产品，到2022年全面推广。

三是加大宝武集团、上海石化、华谊集团等的治理力度，深化挥发性有机物治理和监管。

交通领域

进一步完善绿色交通体系

一是优化交通方式。到2020年，轨道交通运营线路总长达到800公里左右，公交专用道450公里左右，公共交通出行比重进一步提升，中心城区公共交通等绿色出行比重达到55%。到2022年，中心城区公共交通等绿色出行比重达到60%。

二是完善更新淘汰政策，进一步落实牌照总量控制政策，完善非营运小客车额度拍卖制度，制定出台老旧车淘汰补贴延续政策，进一步扩大高污染机动车限行区域，加大高污染机动车淘汰力度。

三是加快新能源汽车推广。2018-2020年，新能源汽车（标准车）推广数量分别不低于4.3万辆、5万辆、6万辆。新增、更新公务用车中新能源车比例大于80%。加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推广力度。建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车中新能源车或清洁能源汽车比例达到80%以上。2020年底前，建成区公交车全部更换为新能源汽车。加快充电桩等配套基础设施建设，到2020年，电动汽车充电设施服务半径中心城区小于1公里，外环以外区域小于2公里。

四是实施更严格的新车和油品标准。2018年10月1日起，提前供应国Ⅵ标准车用汽柴油，停止销售低于国Ⅵ标准的车用汽柴油；2019年1月1日起，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，停止销售普通柴油。到2019年7月1日，提前实施机动车国Ⅵ排放标准。

建设领域



加快落实绿色发展转型

一是大力推广水性涂料，淘汰溶剂型建筑涂料和胶黏剂，2020年低VOCs含量产品应用率达80%以上。二是继续推行绿色节能建筑和装配式建筑。三是提升扬尘污染防治水平。

农业领域



从严控畜禽养殖规模、优化调整种植结构、化肥农药减量等方面着力推进结构调整，继续强化秸秆综合利用。

社会领域

继续深化治理和监管。重点针对餐饮、汽修和加油站，进一步巩固治理成效，完善长效监管机制。