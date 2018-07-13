黄浦江上最大“龙船”新装回归-能容纳千人，可接待650人同时用餐

晨报记者 李晓明

新“龙船”下水，浦江游览再添新航线。从昨晚开始，全新升级的“浦江游览1”轮（龙船）开启浦江夜游新航线试运营，从秦皇岛路码头至卢浦大桥往返，全程2小时。该特色航班主打“浦江游览+船餐”，船上配备了300元/人的高端自助餐，能接待650人同时用餐。

囊括浦江两岸经典景点

据介绍，“浦江游览1”轮是目前黄浦江游览行业唯一的千客位游船。经过近十年的运营，该轮船设备已经比较陈旧，今年上海浦江游览公司投资2000万元，对该轮船进行了全新的升级改造，7月12日投入新航线运营。

上海浦江游览公司市场营运总监方翱表示，新“龙船”投入新航线运营后，将实现常态化。每日一班，从秦皇岛码头至卢浦大桥折返，每天19:00启航，21:00下船，17:30起游客即可登船用餐。该航线囊括了浦江两岸的经典景点，包括浦西万国建筑群、浦东东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心大厦等标志性建筑、南浦大桥、中国馆、梅赛德斯奔驰演艺中心等世博园区建筑。

餐饮是“龙船”最大特色

此前，也有不少游船经营浦江游览。新航线、新“龙船”与之前相比，有何不同？对此，方翱表示，最大的区别就是定位不一样，新“龙船”从硬件到餐饮，都进行了很大程度的升级，给乘客提供高端的享受。

首先，全船载客量为千人，但为了乘船体验，上船人数会控制在400人以内。其次，最大的特色就是船餐。据介绍，此次“浦江游览1”轮提供的餐饮美食由专门组建的沪上知名五星级主厨团队打造。船餐以江南美食为主，充分结合本帮料理风味、时尚流行的特色菜肴，融合而成了江南海派餐饮文化。

船餐分为自助餐与桌餐两种形式，自助餐厅位于“浦江游览1”轮一楼, 为客人提供新鲜时令的海鲜珍品、口感细腻的江南海派名菜。船舶设有规格大小各异的包房6个、舱室3个，为游客提供舒适的用餐环境和体验。自助餐产品定价300元/人，包含海鲜。桌餐主要为包房，提供5种档次的菜单，分别为4000元/桌、5000元/桌、6000元/桌、8000元/桌、10000元/桌。

目前，“浦江游览1”轮票价定价为300元/人，试运营期间优惠价为260元/人，试运营预计持续到8月上旬。