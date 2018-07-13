浦江两岸景观灯光9月“惊艳”亮相

记者 郁文艳

晨报讯 记者从昨天举行的部分省市景观灯光专家研讨会上获悉，上海黄浦江两岸景观灯光正实施提升改造，计划9月“惊艳”亮相。

流光溢彩的灯光夜景是上海一道亮丽的风景线。从上世纪90年代起，看外滩夜景是国内外游客到上海的必选项目。在“APEC 会议”“上合组织峰会”“世博会”等重大国际活动中，上海的景观照明更是给中外嘉宾留下了深刻印象。

上海市绿化市容局景观管理处负责人介绍，上海正在实施黄浦江两岸景观灯光改造，部分项目将于9月完成亮灯，未来将用几年时间让黄浦江两岸夜景再次惊艳世人。其中，最具特色的是每晚的亮灯仪式，在这个特殊的亮灯仪式之后，浦江两岸的夜景灯光就会渐次亮起。

去年，上海出台了《上海市景观照明总体规划》，对上海未来的景观照明发展进行了总体设计和规划。上海景观灯光总体布局是“一城多星”。“一城”指外环线以内的中心城区，是上海景观照明的主要集中区域，“多星”指外环线以外的现代化新城和新市镇。

上海景观灯光的冷暖色调要交错，因地制宜，不应该到处都亮。外滩、苏州河两岸、豫园地区、新天地地区、南外滩发展区域等，将以稳重、温暖的中低色温为主；人民广场、世博会地区、国际旅游度假区等中心地区，将以中间色温为主； 延安高架道路至世纪大道沿线、浦东机场地区、上海火车站地区、徐汇滨江等区域，将以清凉型的中高色温为主。

为了更加突出节能环保的生态理念，上海核心区域的景观灯光采取常态、节假日、深夜三种开灯模式。节假日灯光全开，常态模式则开全部灯光的70%，深夜模式则可能留下建筑顶部的1/3或1/5光源。