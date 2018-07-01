建设“三纵七横”水系，形成新江湾城生态水网-新江湾城绿河工程开建

晨报记者 何雅君

给建好的河道通水，再新挖一条河道，建设相互连通的水系……昨天，杨浦区新江湾城绿河新建暨纬一、纬二河道贯通工程在民府路桥畔开工。这三条河道均位于原江湾机场地块内。据悉，新江湾城地区规划建设“三纵七横”水系，形成整体贯通的生态水网，成为具有行洪排涝功能的湿地生态景观。

绿河河道昨日开挖

昨天下午，记者站在民府路桥上看到，两台绑着大红花的挖掘机正在开挖浅褐色的土地。这里就是绿河河道的施工现场。根据附近墙上张贴的施工平面图，记者获悉，规划的绿河河道为南北向，南、北分别与东西向的纬一河、纬二河相连。纬一河、纬二河西段河道已于2016年建成，与西面的经一河连通。本次工程将同步对纬一河、纬二河东段河道进行挖，形成纵横四河回路贯通水域。

随后，记者沿着淞沪路向北走去，看到西北侧靠近清源环三路、政芳路的纬三河荡漾着碧波，河岸北边是高档小区。河道往东沟通经二河和经三河，两岸建成了1447米长的慢行健身步道，铺设火烧岩透水板。

杨浦区建管委相关负责人告诉记者，这条河去年秋天开建，今年4月刚刚完工通水，长约434米。纬三河水位控制在2.7米的“最美状态”，水质也是以达到Ⅳ类以上为目标，河道两岸将种植绿化1.62万平方米，高处的香樟、中部的红叶石楠球、下部的草坪、水下种植带的水生植物，形成错落有致的滨水公共生态绿廊，为周边居民提供一个健身休闲的好去处。

预计将于年底建成

记者了解到，新江湾城是上海中心城区范围内最大规模成片开发的土地，规划在淞沪路以西4000亩土地上建设“三纵七横”水系，经一河、纬一河、绿河、纬二河贯通后形成的环型水域就是其中一部分。

这片水系所在地块原先属于江湾机场用地。如今，该地块建起了崭新的居民住宅和商务楼宇，周边河道也在陆续建设贯通。整个水系中，南北向的经一河、经二河、经三河称为“三纵”，东西向的纬一河、纬二河、纬三河、纬四河、纬五河、纬六河、纬七河称为“七横”。除规划中的纬七河横跨杨浦、宝山两区外，其他河道均在杨浦区范围内。

据杨浦区建管委相关负责人介绍，刚刚开工建设的绿河预计将于今年年底建成，纬一、纬二两条河道的贯通工程也将在年底前结束。全线贯通绿河、纬一河和纬二河水域面积6.1万平方米。不久前通水的纬三河已经给新江湾城新增了2万平方米左右的水域面积。

此外，经二、经三、纬五、纬六等4条河道已建成，经一河和纬四河也将计划贯通。目前，仅纬七河尚无开工计划，需等杨浦、宝山二区协商一致后再确定工期。

既是景观也能排涝

杨浦区新江湾城综合市政管理所书记李钢告诉记者，在本月召开的上海市生态环境保护大会上，市委、市政府提出了“要在治水上实现重大突破，打好碧水保卫战”的工作目标，要求上海的河道面积“只能增，不能减”。当前，杨浦区正在为增加新江湾城的水域面积努力，营造拥有良好生态环境的新型城区。

李钢表示，“三纵七横”水系的河道全部完工、贯通后，将形成新江湾城地区的生态水网，既是江湾湿地的生态景观，又有行洪排涝功能。“新江湾城地区的水系虽然与老城区水系一样，连通黄浦江，但它自成体系。老城区一般是收集雨水，进入泵站，再排入河道。新江湾城地区则是收集雨水，由市政道路直接排入河道，且水质相对清澈。我们在清水河上建了一个泵闸，如遇极端少雨的情况，可开闸从黄浦江补水，但一般不需要。”