普陀区疏堵结合治理电动车楼道违规充电、停放-标准化非机动车库既防火又防盗

记者 倪 冬

晨报讯 数据显示，截至今年6月，普陀区共发生33起火灾，其中居民区火灾21起，占火灾总数的63%。针对居民区火灾多发这一情况，市公安局普陀分局和区消防支队以“公安大调研”为契机，深入社区实地调研发现，电动车违规停放充电一直是居民小区火灾高发的主要原因之一。

针对这一突出火灾隐患，公安、消防部门依托创建消防安全社区活动，积极协调普陀区国资委西部集团，进行非机动车库标准化试点改造，疏堵结合地推进小区电动车楼道违规充电停放治理。

为全面掌握“停车难，充电难”的问题症结，普陀消防支队会同区房管局和管理老旧小区的西部集团等单位，对218个小区367处非机动车库进行了走访排摸，发现主要存在三个问题：原有非机动车库看管人员为图方便，在车库吃住，使用电器，并存放了大量杂物；业主为图充电方便，使用未穿管的电线对电瓶进行充电，电线私拉乱接现象普遍；车库内消防设施设置不完善，普遍存在未配置喷淋、逃生通道标识不清、车库照明不足等问题。

对发现的上述问题，考虑到电动车的实际停放、充电需求，普陀公安、消防部门会同西部集团，积极开展非机动车车库标准化改造工作,

在为285处非机动车车库加装了简易喷淋装置、配备灭火器材的基础上，还选取宜川地区泰山三村、石泉地区岚皋路40弄小区的10座车库作为试点，逐步推广建设了24座标准化车库。

这些标准化车库均安装了智能门禁和监控设备，可替代人工值守，还能防盗。同时，车库配备了防漏电的智能充电设施，方便市民充电，并配置了消防喷淋和灭火器。