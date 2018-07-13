北约峰会上特朗普催要更多“份子钱”-瞄准德国“火力全开”，指责德国花大钱向俄购买天然气，成俄罗斯“俘虏”

杜 鹃（新华社专特稿）

北大西洋公约组织首脑会议12日进入第二天，美国总统唐纳德·特朗普在比利时布鲁塞尔的会场内外持续施压北约成员国增加防务支出，不仅要求“立即实现”占国内生产总值（GDP）2%目标，更提出“最终目标是4%”。

不过，北约11日发布的峰会公报中没有提及4%这一目标。

除向盟友催要更多“份子钱”，特朗普两天来瞄准德国“火力全开”，指责德国不但军费增长没达标，还花大钱向俄罗斯购买天然气，成为俄罗斯的“俘虏”。

防务支出“漫天要价”

北约成员国2014年同意，10年内将各自防务支出增加到GDP 占比2%水平。

据北约最新估计，29个成员国中有15国将在2024年底前达到2%支出目标。

特朗普11日在社交媒体“推特”上写道，北约成员国“必须马上”实现2%目标，而不是等到2025年。媒体报道，他开会时告诉北约盟友，他的理想目标是4%。

白宫发言人萨拉·桑德斯证实：“出席北约峰会期间，总统提及北约成员国的军费支出不仅要达到占GDP2%的目标，还要增加至4%。”

美国自身尚未达到这个水平。美国去年防务支出占GDP3.57%。

保加利亚总统鲁门·拉德夫告诉媒体记者，特朗普确实提出4%的目标。拉德夫说：“北约不是做（军事）安全买卖的证券交易所，北约是靠战略目标和共同价值观团结在一起的主权国家联盟。”

北约11日发布的峰会公报重申了成员国军费开支占GDP2%的目标，没有提及4%的说法。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在记者会上说，2%是北约成员国一致承诺的目标，北约正在朝着实现目标而努力。

痛批德国,转移视线？

德国因为军费增长“不达标”，屡遭特朗普批评。这次峰会上，特朗普不仅指责德国少交北约“份子钱”，更把火引至德俄关系。

特朗普11日当着媒体记者的面说：“我们本应提防俄罗斯，德国却把每年数十亿美元资金付给俄罗斯。我们保护德国，保护法国，保护所有这些国家，有些国家却与俄罗斯达成天然气输送协议……我认为那非常不合适。”

当天早些时候与斯托尔滕贝格举行早餐会时，特朗普指认“德国近70%的天然气市场被俄罗斯控制”。他作出评断：德国已被俄罗斯“俘虏”，安格拉·默克尔政府“完全被俄方控制”。

他12日继续借社交媒体“推特”批判德国同意推进在波罗的海铺设管道将俄罗斯天然气输往欧盟国家的“北溪2号”项目，“为了满足自己的能源需求开始向俄支付数十亿美元……不可接受！”

默克尔政府强调“北溪2号”仅是商业项目。针对特朗普批评，德国外交部长海科·马斯告诉媒体记者：“我们既不是俄罗斯的、也不是美国的囚徒。”

美联社和路透社的报道都提到，特朗普攻击德俄关系似乎意在转移外界对他自己与俄罗斯总统关系的关注。特朗普与俄总统弗拉基米尔·普京定于16日在芬兰首都赫尔辛基正式会晤。