《陪读妈妈》再议“低龄留学”-放下事业远离亲人 这样的陪读值得吗

晨报记者 曾索狄

从关注“幼升小”的《虎妈猫爸》，到聚焦“低龄留学潮”的《小别离》，教育话题的电视剧总能在荧屏内外引发关注。最近，由梅婷、胡先煦、许亚军、邬君梅、曾黎等主演的国内首部海外陪读题材电视剧《陪读妈妈》在浙江卫视和爱奇艺同步播出，剧中不同性格、家庭背景的母亲在加拿大陪读“小小留学生”的喜怒哀乐，迅速引发热议。在接受晨报记者采访时，总编剧亮眉侠（本名王霞》透露，她本人也曾是一名“兼职”的“陪读妈妈”，而戏中的故事都取材于真实生活。

梅婷胡先煦上演母子大战

作为国内首部聚焦海外陪读群体的电视剧，《陪读妈妈》的切入点显得有些与众不同：剧集一开篇，胡先煦扮演的“小小留学生”丁一一串通同学设计了一场险些被学校开除的恶作剧，希望由此摆脱不适应的海外生活，却没想到梅婷扮演的母亲李娜选择抛下国内的事业，远赴重洋专心陪读，两人由此展开了母子大战。对于这个充满戏剧性的开篇，很多观众都大呼想不到，“以为是熊孩子在外闯祸，归根结底还是不适应。”

更让很多观众感同身受的，还有剧中这对针锋相对的母子的相处模式。戏中，胡先煦扮演的丁一一，生动地将母亲的“发火”分成三个声部：“低声部”的妈妈苦口婆心，“中声部”的妈妈爱撂狠话，等情绪进入“高声部”，就是不断厉声质问。而梅婷扮演的李娜在陪读过程中遭遇的“囧事”更是令人唏嘘——身为事业女性的她，初到异国也是战战兢兢，真正下厨房时只会给孩子做一份番茄炒蛋。

不仅如此，剧集还关注了邬君梅、曾黎、郝洋等扮演的不同的“陪读妈妈”。其中，郝洋扮演的陈莉莉是典型的“中国式母亲”，她家境普通却望子成龙，为了能留在国外给儿子陪读，打黑工当起了保姆，却不料此举让儿子产生了自卑心理。不少观众感慨，这样的母亲形象太真实，“都说出国好，但家长真的做好了送孩子出国的准备吗？”

故事源自十年“陪读路”

这些真实的陪读故事，到底从何而来？原来，总编剧亮眉侠早在儿子中学时就将他送到了温哥华的寄宿学校，她也由此成了“空中飞人”，当了整整10年兼职的“陪读妈妈”。戏中很多桥段都是她亲身经历，“比如只会番茄炒蛋的就是我，还有戏里中国妈妈一炒菜房子就自动报火警的故事，很多朋友都碰到过。”

事实上，本职在同济大学经济管理学院担任教授、博士生导师的王霞并非专业编剧，但十多年里的所见所闻，让她将“陪读妈妈”们的故事写成了小说，并耗费两年多时间，跟创作团队将小说改编成了电视剧。

王霞说，剧本创作前，她和团队一起再次赴温哥华采访了100多个陪读家庭，发现这些家庭的模式几乎都是父亲留守国内，母亲在国外全职陪伴，这给子女的教育带来了很大的困难。“跨越了一个国度，首先有语言关，很多母亲都不适应；其次母亲们在国外没有朋友，丈夫缺位，非常孤立无援，往往跟孩子交流有问题，和丈夫两地分居感情也有问题。”她感慨地回忆说，不止一个陪读母亲曾和自己哭诉异国生活的艰难，“好好的一家三口，为留学付出的代价太大了。”

与此同时，孩子的心理状态也值得关注，“我不仅写母亲，也写孩子。一个孩子到国外读高中，适应期起码在半年以上。我儿子当初被送到国外后的一段时间，不太适应，经常偷偷地给家里打电话，寻找安慰。”

现实手法再触教育痛点

此前《小别离》的播出，让很多观众思考如何在应试的中考和低龄留学之间抉择的问题，而如今的《陪读妈妈》更是直接将“低龄留学”面临的重重困难摆在了观众面前。这其中，演员的精彩诠释功不可没。王霞透露，包括梅婷、胡先煦、许亚军、邬君梅等主演，都是一看剧本就心动了，“好演员表演起来也是特别活灵活现。开机的时候，梅婷眼睛正好有点充血，她立刻用到戏里了，演给人赔礼道歉的戏，台词就说，‘你看看我急得眼睛都出血了’，特别棒。”

首次尝试影视剧创作，在王霞看来，真实的故事是作品落地的基础，“早期我们也请过编剧，但一开篇就写妈妈在温哥华海关撒泼撒野，这是完全脱离现实生活经验的。”她更直言，剧集的背景发生在海外，但核心依然是教育的痛点，“比如戏里国外华人家庭的孩子照样要报各种兴趣班，家长照样会比较孩子能不能上好大学，这是所有华人家庭感同身受的。”

当然，王霞也由衷地感慨，希望父母在送孩子出国前要谨慎考虑，“陪读”更是要慎之又慎。“不要盲目跟风，关键是给孩子正确的价值观、人生观的引导。尤其是母亲，要谨慎地考虑家庭关系的维护、事业的延续，没必要把孩子变成你的一切。让自己成为孩子的镜子，成为孩子的骄傲。”