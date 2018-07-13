曾索狄



《动物世界》高开低走，导演韩延发微博反思，自认在作品里的尝试是失败的，“带着这么一群可爱的人动用了庞大的资金完成了一场这样的 ‘冒险’，其实就在侧面印证了我的自以为是和异想天开”。电影里有金句“顺风不浪，逆风不怂”，而在目前票房显然难以回本的情况下，韩延给自己留下了“逆风不怂”。

许多人为之唏嘘，遗憾市场辜负了这样一部几近好莱坞制作水准的作品。的确，从商业片的角度看，《动物世界》 完成度极高，剧情完整、情节流畅，打斗和特效也很炫目，比改编自同一部漫画的2009年日本电影《赌博默示录》要好得多。从幕后解密花絮看，它的创作也算得上有诚意，其中有导演妙趣横生的想象力，也有演员努力沉淀以后的表演。

但这种唏嘘有必要吗？从本质上说，《动物世界》 依然只能算是一部中等偏上的作品，影片中那些炫目、烧钱的特效画面，结合空洞的剧情看，多少有滥用之嫌。因此，《动物世界》的“熄火”并不算冤枉。毕竟，能熟练掌握电影工业技术固然可贵，但如何将故事讲好，把特效使用得当，同样是工业化的要求。

更何况，中国导演们的“试错成本”还是低的。好莱坞人才资源多，很多导演只要拍摄一部失败的作品，就可能“信用透支”，被各大电影公司打入冷宫，遗忘数年甚至永不再用。对他们而言，“顺风不浪”没太多必要，“逆风不怂”更只是一个美好的空想罢了。

另一个令人感兴趣的话题是，在试错成本很低的情况下，一旦票房遭遇滑铁卢，导演会有怎样的反应？从这些年的媒体报道看，有一部分导演喜欢聊“票房不重要”，虽然他们的口气里全是想不通票房的恼怒和尴尬，更有甚者隔三差五要发表“垃圾观众造就垃圾电影”之类的妄言。有一部分喜欢谈评分网站和宣发的黑幕，委屈、不解、诉诸法律，是他们的最爱。相比这些，韩延的“自我反省”，显然要得体又不失诚恳多了。