一天上市8只新股 “港交所锣都不够用了”

晨报记者 曹西京

7月12日上午，重新装修的港交所大厅里摆放了四面锣。当天，港交所迎来8家公司同时挂牌上市，以至于每两家公司代表需要共用一面，一起启动敲钟仪式。8家企业分别是指尖悦动、映客互娱、英恒科技、齐屹科技、弘阳地产、天立教育、人和科技、恒伟集团。其中映客、齐屹科技和指尖悦动3家为科技相关公司。“港交所的锣都不够用了。”相关人士戏言：“现场略乱，感觉来了菜市场。”

新股扎堆赴港上市

上一次8家公司扎堆上市还是在今年1月16日。今年以来，伴随着港交所发布新规，港股市场正在迎来前所未有的资本盛宴。同股不同权的小米本周一上市后，一天8只新股的奇观也出现了。截至7月12日，2018年港交所累计上市的企业达到116家，集资额894亿港元。

2017年，港交所新上市的公司174家，IPO募资金额达到了1285亿港元。业内人士认为，从目前势头看，今年港交所一级市场融资有望上升。

在12日上市的公司中，映客、手游发行商指尖悦动、齐屹科技都是新经济公司。加上此前上市的诸多新经济公司扎堆港股市场，香港成为创新企业融资乐土。

互联网公司也盈利

周四上市的映客仅成立三年即实现IPO，其发行价为每股3.85港元，发行3.0234亿股。公司成立三年从来没有亏损过，在互联网行业中实属罕见。数据显示，映客直播近三年的净利润分别为人民币150万元、5.682亿元及7.92亿元，去年净利润超过86%的A股公司。

家装垂直平台第一股齐屹科技近三年经营业务收入复合年增长84.1%，2017年达到人民币4.79亿元，2018年1-4月收入为1.63亿元，同比增长36.9%； 毛利为1.029亿元，同比增长77.7%。在行业竞争白热化的背景下，齐家网已经实现规模化盈利。

作为中国最大的网上室内设计及建筑平台，齐屹科技此次全球发售约2.42亿股，价格每股4.85港元，募资11.7亿港元，募资约60%用于开发网上平台； 约15%用于技术基础设施及系统的投资等。

齐家网成立于2007年，主要业务涵盖装修平台、自营装修业务、齐家特许经营网络、供应链等，平台是公司核心业务。2010年12月，齐家网完成A轮融资，百度携1.9亿元入局，目前共持有齐家网14.39%股权，为公司第二大股东，多年来百度在流量、资源、技术等方面给了公司支持。A股海鸥精工2015年则以1360万美元投资了齐家网，目前通过全资子公司持有齐屹科技1.87%股权。

弗若斯特沙利文报告显示，2017年齐家网在国内市场份额达到25.7%，在中国网上室内设计及建筑市场领先。目前齐屹科技已拥有7502家室内设计及建筑服务供货商，覆盖全国超过290个城市。公司董事长兼首席执行官邓华金表示：“计划吸引额外优质服务供货商至平台，目标是于未来数年内实现室内设计及建筑服务供货商分布于超过1500个中国城市及县城。公司致力于使室内设计及建筑过程更有效率、更方便及更透明。”