新能源汽车补贴减少了，产销却更旺了-上海八成新增公务车要用新能源

晨报记者 林劲榆

在连续翻番增长的背景下，今年我国新能源汽车销量有望突破100万辆。

昨天，中汽协发布了最新数据，数据显示,1—6月我国新能源汽车完成销售41.2万辆,同比增长111.5%。而根据近日发布的《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》，2018-2020年，上海新能源汽车（标准车）推广数量分别不低于4.3万辆、5万辆、6万辆。新增、更新公务用车中新能源车比例大于80%。

新能源车今年要造百万辆

从具体数据来看，纯电动汽车销售31.3万辆，同比增长96.0%；插电式混合动力汽车累计销售9.9万辆，同比增长181.6%。按照以往下半年市场走强的趋势,预计全年新能源汽车产销量将突破100万辆。

统计显示,1—6月,我国汽车完成销售1406.65万辆,同比增长5.6%,增速高于上年同期1.8个百分点,总体表现好于年初预期。其中,乘用车实现销售1177.53万辆,同比增长4.64%; 商用车完成销售229.11万辆,同比增长10.6%。

今年上半年，随着国家新能源汽车补贴政策的退坡，各地地方补贴也相应减少。据不完全统计，截至2018年6月20日，全国共有上海、深圳、重庆、广东、广州、西安、武汉、江西、河南、安阳、海南、云南、青海、莆田、黑龙江等15省市出台了新能源汽车补贴/奖励政策。补贴标准方面，广东、广州、河南、海南、云南、青海新能源汽车均按中央标准1:0.5补助。上海插电式混动车按中央1:0.3给予补助，纯电动和燃料电池车按中央1:0.5补助。

全国乘联有关分析人士表示，2018年是新能源车动能转换年，1-2月是2018年新能源走势的开局，3-5月市场持续发力，6月调整，从面对补贴向面对市场的转变已经体现。

扶持力度大上海继续领跑

上海新能源汽车产销均领跑全国，新一轮扶持推广力度仍然很大。

根据上海近日发布的《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》，2018-2020年，上海新能源汽车（标准车）推广数量分别不低于4.3万辆、5万辆、6万辆。新增、更新公务用车中新能源车比例大于80%。

《计划》提出，加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推广力度。建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车中新能源车或清洁能源汽车比例达到80%以上。2020年底前，建成区公交车全部更换为新能源汽车。加快充电桩等配套基础设施建设，到2020年，电动汽车充电设施服务半径中心城区小于1公里，外环以外区域小于2公里；到2022年，公交、出租、环卫、邮政、市内货运等行业新增车辆力争全面实现电动化。

据悉，2017年全年上海推广新能源汽车61354辆，同比增长35%。而根据上海市新能源汽车推进办公室消息，2018年1月至4月，上海推广新能源汽车8479辆，同比增长55.3%，其中，纯电动和燃料电池占比28.8%，私人领域新能源汽车推广量占比62.9%。截至今年4月底，上海市已累计推广新能源汽车17.4万辆。