携程推出公益游学体验产品 暑期深度游趋势明显

左启超

暑期到来，家长们开始为孩子策划出行方案，各种游学产品也进入了家长们的视线。相比以往，今年的游学市场正在呈现出深度和细分的趋势。

根据携程旗下游学服务“携程全 球 游 学 平 台”发 布 的《2017-2018年度游学旅行市场报告》，中国现有K12阶段（即幼儿园-12年级的基础教育阶段）参与游学和夏令营的人数接近1000万。预计未来三年内，渗透率有望翻番。

随着关注度逐渐升高，游学市场也正在不断细分。从近一年来的寒暑假游学产品预定情况看，越来越多的中国家庭青睐深度体验类游学项目，如国际课堂、本土营地、名校探访、人文行走、户外挑战和慈善公益等游学产品最受欢迎。

其中特别值得关注的是，慈善公益游学的内容也在不断丰富，并细分出动物保护、环保绿化、边远地区生活体验、国际志愿者体验和海外人文义工等特定主题的训练营。

“游学产品的多样化正逐渐凸显出来，寓教于乐与寓教于学都有很强的客户需求。”少年生态教育、责任成长体验机构“环宝蛙”的创始人介绍。

针对旺盛的需求，“环宝蛙”在携程游学平台上推出了“青海7日亲子游学益起出发”线路，为7-14岁营员量身定制“行走中的公益生态游学”。其中特别设计了10项“营员关爱环境，尊重少数民族文化的任务（活动）”，更具针对性地向青少年介绍高原的生态知识并提高其适应力和团队合作的综合能力。同时深入到青海本地的少数民族家庭中、学校里和当地社区和学生互动，鼓励孩子们探究世界、爱护环境、积极贡献自己的一份力量，用爱心行动去改善他人的生活和学习环境。行程中还对营员提出旅行中生活垃圾及时分类、垃圾不落地等要求，提醒孩子们地球保护的重要性和紧迫性，并提供多样性的知识储备。

据了解，携程游学平台还推出了几十条国内外公益游学产品，覆盖四川大凉山、贵州、内蒙古、广东、云南、广西等多个地区，泰国、巴厘岛、澳大利亚、柬埔寨等多个国外目的地。暑期一些线路供不应求。

“未来携程游学与携程公益团队也将继续共同助力类似的游学公益，提高我国青少年关注传统文化和自然生态的意识，帮助青少年生态教育、责任成长。”携程游学平台负责人张洁表示。