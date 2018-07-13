市场情绪和K线得到修复

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市大涨，沪市重回2800点，盘中通信、电子元器件、计算机、医药等科创类板块迎来报复性反弹并掀起涨停潮，午后，沪市依然在高位盘旋，创业板则是大幅拉升，最后沪市大涨60点，涨幅2.16%，而创业板重新返回1600点之上，涨幅达3.3%。

玻璃企业调高价格

近日内地部分玻璃企业调高出厂价格，沪深玻璃股全线向上。金刚玻璃、耀皮玻璃及洛阳玻璃、德力股份表现均不错。

华东华北玻璃协调会日前召开年内第三次会议，参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为，传统销售旺季已经来临，厂家库存总体并不多，加上原材料成本大幅上升，消化成本是必要选择。

环卫企业频获订单

据不完全统计，截至2018年6月底，今年共有77个垃圾分类项目放出，这些项目的服务内容大致包括垃圾分类试点运营、垃圾分类装备采购、智慧分类系统建设与运营等。在可统计的数据中，项目累积中标金额超5亿元。

专家表示，很多环卫企业开始发力，将产业链向上下游延展。主要原因在于，对于一些轻资产的环卫企业来说，将产业链条横向或向前端纵向拓展（如垃圾分类市场），相对较容易。另外，垃圾分类市场化有利于环卫企业从源头引导居民对垃圾进行规范化投放，从而促进整体环卫业务的开展。

盯住中报预增行情

昨日市场亮点主要集中在科技股上，涨停家数明显增多。笔者多次强调指数回调空间有限，事实上，前期股指大跌和A股估值已经来到历史大底附近，不少机构认为：中国股市处在绝对的价值洼地。上证综指12倍左右的估值，不仅大幅低于美国的24倍，相对比新兴市场国家的印度（22.8倍）和巴西（18.8倍）也是大幅低估。这些都是绝对的利好，但很多人看不到这点，错过了抄底的绝佳机会。

技术面上，个股纷纷探低成功收复短期均线，市场情绪和K线逐渐得到修复。投资者在继续关注科技股、医药股持续上行的同时，可以把眼睛盯住中报预增行情，相信近日这一板块会有赚钱效应。