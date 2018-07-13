风 雨



本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清日前表示，上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要经济体中居于低位。国际投资界普遍认为，中国资本市场已显示出较好的投资价值。上半年，境外资金净流入股票市场1313亿元，境外机构投资者净买入中国政府债3089亿元。信用债市场略有波动，但违约率远低于国际市场平均水平，总体风险完全可控。

一边是管理层积极喊话，一边却是A股市场上破净股的数量在持续增加，这是为什么？

“依据破净股的数量来判断大盘底部是不是伪命题，这个市场中有不同看法。但是从统计数据来看，近半数破净股基本面良好，部分个股在跌跌不休之后已逐渐获得资金的青睐，配置价值凸现，说明破净股的大量出现，很容易被市场关注，从而形成破净股板块。”高智说。从数量上看，当前破净股票数量已经超过历史上最重要的几个低点，包括2013年、2008年和2005年的大底部。而2016年1月28日，A股破净个数为61只，占全部A股个数的2.2%。

“从破净股分布情况看，金融、地产和周期性行业首当其冲，这是在当前市场环境下，投资者主要担忧去杠杆效应下对相关行业资产质量和盈利能力的影响，统计显示，今年破净公司数量前6位的行业分别是公用事业、房地产、交通运输、银行和机械设备、汽车，其破净公司数量分别为23、22、16、15、13、13只，合计达到102只，占比为49%。而在这些板块中存在大量优质蓝筹股，有些股票是去年的大牛股，所以这些股票破净，自然会吸引资金的注目。”郁教授道。工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、中国建筑等个股都曾经是机构重仓的品种，如今大幅下挫后破净，导致整个大盘的连续探低，但反过来说，一旦这些破净股企稳，那大盘马上就会转暖，毕竟这些股票权重大，它们跌无可跌了，股指也就回升在即了。

周四破净股板块终于发力上行，大盘自然获得更多企稳能量。

今日行情预测：强势整理

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