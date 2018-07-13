二季度住宅成交环比增二成

晨报记者 刘 因

据第一太平戴维斯统计，二季度，上海新建商品住宅新增供应累计约142万平方米，环比回升110.5%、同比下降13.6%。

一手商品住宅成交量共计约145万平方米，环比上涨21.4%、同比下降30.1%。一手商品住宅成交均价达到每平方米人民币49,800元，环比上涨12.9%，同比微升4.8%。

高端公寓价格下降2.3%

第一太平戴维斯数据显示，一手高端公寓市场二季度迎来30.14万平方米的新增供应。其中四分之三的供应来自已有项目的加推批次。此外一手高端公寓市场新增两个供应项目，分别是浦东三林板块的前滩海景壹号以及位于杨浦新江湾城板块的信达泰禾上海院子。

一手高端公寓成交量共计约14.18万平方米，环比上涨118.9%，但同比仍下降17.8%。价格较上季度有所下跌，其价格指数环比下降2.3%, 达到每平方米人民币90,690元。

预计三季度新增商品房供应市场或将进入活跃期。多个开发商的现有项目有望获取预售证继而发售其现有项目，但市场仍将很大程度上受到调控的影响。

住宅用地方面，下半年市场将迎来一波新增高潮。目前预计约有10幅纯住宅用地会进入出让程序。下半年，上海也会持续推进租赁用地进入市场。尽管长期市场看好，但目前逐渐收紧的金融货币政策使得新增供应地块的出让溢价相对温和。

写字楼空置率上升

二季度，核心商务区共计五个全新写字楼项目入市，为市场带来约42.6万平方米办公面积。分别是陆家嘴滨江金融城三期、长宁来福士广场T1、昊元项目和陆家嘴金控广场。至此，全市核心商务区甲级写字楼存量升至870万平方米。

受新增供应及浦西次级商务区租赁活跃驱动，市场需求于二季度集中释放，季内净吸纳量近37万平方米，较今年一季度环比大增420%。强劲吸纳抵消了巨大供应给市场带来的压力。二季度核心商务区甲级写字楼空置率维稳于2.4%，同比上升2.2个百分点。核心商务区甲级写字楼平均租金走势基本平稳，至每平方米每天人民币9.0元。

截至季末，非核心商务区甲级写字楼存量推升至410万平方米。受大量新增供应影响，非核心商务区写字楼空置率环比上升1.7个百分点至35.5%，为过去三年以来新高。平均租金与上季度基本持平，为每平方米每天人民币5.8元。

第一太平太维斯预计今年下半年还将迎来约140万平方米新增供应面积（含核心商务区和非核心商务区），空置率因而将进一步上行。

住宅租金环比微跌

二季度服务式公寓租金为为人民币每平方米每月235.1元，环比下降1.5%； 小业主公寓租金环比微增0.1%，达到人民币每平方米每月191.6元；别墅租金亦环比微增0.1%到人民币每平方米每月158.9元。

全市平均空置率环比下降1.5个百分比。其中服务式公寓空置率环比下降1.8个百分比到17.3%；小业主公寓空置率环比下降1.1个百分比到14.1%；而别墅空置率则环比下降1.6个百分比到6.6%。

浦东相较浦西，在本季度服务式公寓供应量较少，仅有金桥万豪的73套服务式公寓进入市场；由于租客在服务式公寓市场有较少新的选择，浦东租赁市场空置率预计将会呈现下降趋势。