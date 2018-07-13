保险业积极应对泰国沉船事故-境外旅游险紧急救援是关键

师诗靓

近期，两件发生在泰国的事儿牵动了全国人民的心——“7.5”泰国游船翻覆事故让人悲痛，而救援被困溶洞的足球小将却又让人感受到了爱的力量。其中，意外和救援成为了两大关键词。意外风险往往是未知的，及时的救援在灾难面前就显得尤为重要，而事后的补偿虽然不能弥补受难者家庭的悲痛，但至少在经济上给予了坚实的支持。因此，在暑期这一境外游高峰时段，面对不可知的风险，不妨提前做好自己和家人的风险保障计划。

国内保险业首笔赔付完成

据泰国《世界日报》 报道，7月9日，泰国观光与体育部紧急召开会议，批准普吉船难赔偿预算共计6390万铢（约合人民币1277万元），遇难者每人赔偿100万铢（约合人民币20万元）。

观光与体育部常务次长蓬帕诺9日召开新闻发布会表示，外籍游客赔偿基金管理委员会紧急召开会议，以研究普吉船难伤亡人员赔偿内容。会议批准6390万铢赔偿预算用于帮助普吉船难事件死伤者。

据悉，运送遇难者遗体回国事宜，将由保险公司负责，因为根据资料获悉这些游客全都在所属的旅游公司购买旅游保险，保险赔款每人100万铢。政府赔偿预算已经加上保险赔偿金额，以便不重复。

与此同时，国内保险公司在事故发生第一时间就开始主动排查客户、开通绿色理赔通道，为受难者家属提供相关服务。

根据中国平安7月10日发布的消息，平安旗下各保险业务公司累计完成理赔审核结案202.9万元人民币，是业内首笔预付赔款。从总量上来看，中国平安预估最大赔付额共计1343.1万元。

此外，旅行社责任保险统保示范项目全国调处中心相关人士表示，127名中国游客中共有46人参加全国旅责险统保项目。

四大关注点选对旅意险

意外是每一个游客都无法预料和不希望出现的，目前，泰国沉船事故中有多少人为责任的影响还未有定论，但是对于游客来说，却是实实在在地敲响了警钟：提前备好保险才能更好地转嫁风险。

沪上某大型财险公司理赔部负责人表示：“随着游客风险意识的提高，很多人都已经认识到了旅行社责任与旅游意外险不同，会在出行前给自己买好保险，但实际上，因为旅意险条款简单、网络就可以便捷购买，好多人在选择产品时都容易‘任性’下单，大意疏忽了自己真正需要的保障，导致在理赔时出现了不在保障范围内而无法赔偿的情况。”

对此，上述人士认为，挑选旅意险，不妨参考以下四个方面的需求对产品进行选择：

一，根据旅行目的地选择产品。不少人境外游时，会选择带有“全球”字样的意外险产品，但事实上，旅意险的划分已经可以细到具体的洲甚至国家和地区，简单得选择全球保障的产品，就有可能牺牲保障额度和承保风险。

特别需要注意的是，大部分境外旅游险，都不承保前往处于战争状态或已被宣布为紧急状态的国家或地区。所以，在购买前，一定要弄清楚，你将要去的国家是不是在承保范围内。如有任何疑问，都建议直接和客服人员沟通。

二，意外医疗额度要够高。国外的医疗价格普遍较高，特别是欧美发达国家更是如此，如果没有保险，即便是普通的感冒发烧可能就花费不菲。

三，注意高风险运动免责条款。越来越多的人在境外游，特别是海岛游时，会选择体验潜水、滑翔伞等高风险运动。然而，在大多数普通的境外旅意险中，一般都会将此类运动列入免责条款之内。除了选择将高风险运动保障附加在旅意险主险内外，专门针对高风险运动的保险也已面市。

四，紧急救援服务不能少。在陌生的环境出险，特别是一些紧急情况下，救援机构会动用多方资源给游客提供服务。

紧急救援不可或缺

“在以上四大选购意外险的标准中，紧急救援是万万不可以少的一项。”上述人士进一步指出。

就像是近期泰国另一个牵动人心的事件一样，12名少年足球队员加一名教练被困溶洞十多天，最终在多国救援力量的帮助下成功脱险，可见专业、及时的救援在遭遇意外时的意义有多大。

一方面，对于游客来看，个人的自救力量在人生地不熟的境外会显得格外渺小，语言不通的情况下极有可能措施救援的先机。

紧急的医疗救援可以防止意外事故的恶化，有些意外疾病是必须在一定的时间段内接受治疗或者手术，一旦错过了最佳的时间段，可能就乏力回天了。所以我们绝不能轻视了紧急医疗救援的重要作用。

另一方面，紧急救援的费用通常较为高昂，一旦涉及到医疗送返，则可能高达百万元。

当被保险人在旅游的途中发生意外伤害事故，保险公司会将被保险人运送到距离事故发生地最近的且具备适当医疗护理条件的所在地医院。若救援机构认为事故发生地的医院无法让被保险人得到及时充分的医疗救助时，就会安排被保险人转运到其他就近地区医疗条件合适医院，运转的程序都是由救助机构安排，途中也会有医护人员随行，被保险人不需要过多操心医疗救助。

在合理的情况下，被保险人无需担心运送的问题，在旅游险中关于运送的问题都会有保险公司帮忙解决，被保险人需要做的只有安心接受治疗，关于治疗的医生和医院的安排都会由保险公司一一帮解决。

需要注意的是，每家救援机构在全球都有自己的分支机构及服务供应商，在选择产品时，建议尽量选择在当地有分支的救援机构，会更有保障一些。