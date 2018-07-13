北欧银原副总裁张旭加盟京东金融

文 达

京东金融日前宣布，北欧银行集团副总裁张旭正式加盟京东金融，负责构建公司的数据资产体系。张旭入职京东金融后，将依托京东金融在数字金融、数字城市等数字科技领域积累起来的强大数据资源，构建公司的数据资产体系，包括基于亿级大数据的用户画像体系，融合平台性和实时性于一体，构成新型快速实时用户大数据分析平台，推动公司级大数据中台建设，构建数据资产，连接各个业务线和建立新的数据输出能力。

在加盟京东金融之前，张旭在北欧银任职8年，担任集团数据管理的副总裁及之前多个重要职位。北欧银行是北欧最大的金融机构，支行机构遍布于世界17个国家，率先提出数据资产概念，并在近年来重资投入数据管理领域，大力扶植以数据为驱动的业务发展。

在北欧银行之前，张旭在诺基亚有9 年市场营销，IT系统开发，数据分析经验。合计10年以上数据建模、处理、分析，数据与业务结合等相关经验，让张旭对金融产品的开发，衍生，销售和运营有全面深刻的认知。他热爱数据科学，坚信数据科学和数据资产是未来金融科技发展的核心竞争力，推动金融走向数据驱动。

作为行业头部的数字科技公司，京东金融正在以强大的吸引力，汇聚全球范围内越来越多的领军型数据、技术、金融和企业服务人才汇聚。近1年来，包括中国建设银行河南省分行原行长李尚荣、亚马逊原首席科学家薄列峰、益博睿大中华区原CEO姚诚彰、微软亚洲研究院原城市计算负责人郑宇、招商银行信用卡中心原总助王钰等不同行业的高端人才相继加盟，为京东金融加快落地金融科技、企业服务、城市计算等战略性业务注入了新鲜血液和强劲的动力。

京东金融CEO陈生强表示，京东金融所有的业务模式都是采取以数据和技术为驱动，数据能力和技术能力是公司的核心资产，而人才是创造这些资产的本源。京东金融对领军型的高端人才永远敞开怀抱，在资源投入上不设上限，充分给予高端人才所需的数据环境和适合个人发展的业务平台，以人才为根本驱动公司走向长远，实现愿景，完成使命。