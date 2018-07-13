习近平：中央和国家机关要做到“三个表率，一个模范”

学习小组

【学习小组按】

“坚持把党的政治建设摆在首位”

习近平在不久前的全国组织工作会议上强调。近日，习近平就对中央和国家机关推进党的政治建设作出了重要指示强调：

中央和国家机关首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进党的政治建设。

对于中央和国家机关各级党组织和广大党员干部，要做到“三个表率，一个模范”：

在深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上作表率； 在始终同党中央保持高度一致上作表率； 在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率； 建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对中央和国家机关推进党的政治建设作出重要指示强调，中央和国家机关首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进党的政治建设。希望中央和国家机关各级党组织和广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，带头维护党中央权威和集中统一领导，在深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

习近平要求，中央和国家机关工委要强化统一领导中央和国家机关党的工作的政治担当，指导督促部委党组（党委）认真履行机关党建主体责任，以党的政治建设为统领，形成强大合力，推动全面从严治党各项举措落地见效，开创中央和国家机关党的建设和各项事业新局面。

中央和国家机关党的政治建设推进会12日在京召开。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央和国家机关工委书记丁薛祥在会上传达习近平总书记重要指示并讲话。

会议强调，中央和国家机关各单位要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，带头坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持正确政治方向，严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，做好“三个表率”，建设“模范机关”。要彰显政治统领，坚持问题导向，融入业务工作，健全制度机制，严格责任落实，把中央和国家机关党的政治建设抓细抓实抓出成效。会议还对做好党和国家机构改革期间思想政治工作等作出安排部署。

会上，8个部委党组（党委）负责同志作了交流发言，12个单位进行书面交流。中央和国家机关各单位机关党委书记、常务（专职）副书记和机关纪委书记参加会议。

来源/新华社、央视网

编辑/鹤鸣