为这个县级市的发展，习近平总结出一份经验

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俄罗斯世界杯接近尾声，虽然中国队缺席世界杯，但赛场上的中国品牌广告让人印象深刻。其实，关注体育的观众会发现，在很多比赛直播中，都能见到中国品牌的身影，特别是一些体育运动品牌。安踏、特步……是不是很熟悉？这些都来自晋江。

晋江与体育的缘分不止于此。2017年，晋江击败多个竞争对手拿下了2020年世界中学生运动会举办权，而上一次中国举办这一赛事的城市还是上海（1998年）。

说到这里，有人心中难免产生疑惑，晋江为啥这么牛？

一座“睡不着”的城市

晋江位于我国东南沿海，是福建省经济最强的县级市。

安踏、361°、七匹狼、柒牌、盼盼、雨中鸟、恒安、九牧王……这些中国老百姓耳熟能详的品牌都来自晋江。而打造这些品牌的都是生于斯长于斯的民营企业。

事实上，在晋江，90%的企业都是民营企业。这里的民营企业家被称为“睡不着的晋江人”——他们闻“机”起舞，逢时“弄潮”，永不满足，从不言败。

1978年，改革开放大潮涌动，爱拼敢赢的晋江人，商业意识被唤醒，利用“闲人、闲房、闲钱”，靠着“走遍千山万水，穿遍千家万户，说了千言万语，吃过千辛万苦”的拼劲，率先走出一条以股份合作为主要特征的乡镇企业发展之路。1984年，仅晋江的一个镇——陈埭镇的乡镇企业就多达700家，成为福建首个“亿元镇”，被外界称为“乡镇企业一枝花”。1994年，随着纺织、造纸、食品等产业迅速发展，晋江开始领跑福建县域经济。

高速发展后曾一度遭遇瓶颈

晋江的快速发展并非一帆风顺。历史的时钟拨到世纪之交，随着国内外市场竞争的加剧，经过一段时间快速发展的乡镇企业开始面临瓶颈。

1996年至2002年，先后担任福建省委副书记、省长的习近平七下晋江调研。在充分肯定晋江发展的成绩和经验时，他发现晋江发展中存在着一些不足：企业虽不少，有影响力的大企业却不多；产量虽不低，产品的技术含量却不高；鞋帽服装饰品企业多，高精尖技术却稀少；工业化发展热气腾腾，城市化发展却相对滞后……

△1996年，习近平考察福建晋江陈埭镇四境村

一些本地的企业家在赚得第一桶金之后，对于未来如何继续发展壮大也很迷茫。

1998年，柒牌集团创始人洪肇设投入全部积蓄700万美元，购买了欧洲最先进的西服生产线。由于品牌在市场上没有影响力，做出的好衣服卖不出。他那段时间十分焦虑：“我每天走到车间就像喝醉了酒一样，醉得很厉害，轻轻地就快飘起来。”

习近平总结出“晋江经验”

“面对新形势、新世纪，晋江经济发展下一步该怎么办？”在1999年的一次晋江调研中，习近平提出了这个极具前瞻性的问题。

“面对全国区域经济发展的格局，福建怎么加快发展？学习苏南模式还是学习温州模式、珠三角模式？是完全照搬其它模式还是总结自身模式？这时候理清思路非常重要。”时任福建省政府办公厅处长的李闽榕说。

经过多次调研、问计于民之后，2002年6月，习近平从晋江发展的实践中提炼出“晋江经验”，并于同年8月和10月，分别在《人民日报》和《福建日报》上发表文章，总结了晋江经验对福建经济发展的六个启示，以及要处理好的五大关系。

曾陪同习近平多次调研的李闽榕说：“晋江经验的形成是一个过程，不是一蹴而就的，没有一定的实践积累和理论研究高度，是总结不出这样的经验的。当然，晋江经验也不是对过去的简单总结，而是有针对性和前瞻性的。晋江经验不仅对晋江、泉州，对区域经济的发展具有十分重要的指导意义。”

具体来说，“晋江经验”最为鲜明的特色，就是紧紧咬住实体经济发展不放松，核心动力是改革创新，核心内涵是全面发展。在与企业负责人座谈时，习近平多次提醒他们要注重发展品牌，注重创新，走自主发展之路。

“晋江经验”推动晋江实现新跨越

习近平总书记当年的深邃思考、高瞻远瞩，为晋江16年来的发展提供了根本遵循。

——紧咬实体经济

16年来，晋江经济快速发展，晋江的企业家有足够多的机会进入房地产市场。九牧王就曾投资房地产，但到2004年左右，他们决定放弃。九牧王的缔造者林聪颖感言：“晋江这个城市里的各种生产要素，更适合做实体经济。一辈子能坚持把一件事情做好，我认为已经很了不起了。”

晋江的民营企业家投身实业链条各个环节，做专做精。仅晋江的体育用品企业，立足运动装备制造的同时，还涉猎足球经济、健身产业、体育媒体、运营体育赛事、电子竞技等领域。

如今的晋江，全市GDP总量中来自实体经济贡献占比达60%以上，由实体经济创造出的产值、税收和就业岗位占比都在95%以上。

——改革创新

坚守实业，坚持创新。面对新形势，晋江的传统产业不断调整和转型，创新成为巩固和发展“晋江经验”的首要方式。

晋江企业不断加大在研发上的投入，有的企业甚至将研发费用从最初占产出的不足1%提升到现在的5.7%，远超同行业的国际巨头。在这样一个县级市里，由企业自己创建的各级技术中心、智能工厂等就达138个。政府先后建成7家国字号科研机构和13家院士工作站。

在看住传统产业的同时，晋江还大力发展高新产业。目前，光伏电子产业正在推进，集成电路产业链条已初步成型，大力推动的“石墨烯+”技术应用已研发出石墨烯瓷砖、高透气防水膜、鞋底、抗菌鞋垫等系列产品，为传统制造业加上了一份“黑科技”。

——全面发展

晋江的很多企业品牌已经走出晋江，走向全国和世界，但是企业家们却依然留在晋江。不仅如此，人称“创二代”的企业家子女们，从国内外名牌高校毕业后依然选择回归晋江。全国各地的很多人也选择来晋江发展创业。

“进得来、留得住、融得入”，晋江在全国率先开展新型城镇化建设，并成为试点城市。据统计，晋江每2人中，就有1个是来自外地的“新晋江人”。

丁敬堂是“新晋江人”中的普通一员。老家是湖北恩施的他，2005年开始，扎根晋江打拼。他从晋江一家雨伞制造工厂的流水工做起，13年来，光是国家发明专利，他就拿了24项。“在晋江，我非常有成就感和获得感！晋江不叫我们打工的，而是叫我们新晋江人，我就觉得晋江的发展，对于我来说是非常重要的，因为这个城市是我未来的一个依托。”





“本地人留恋，外地人向往，让晋江成为更多人可托付终身的人生选择”，这是晋江政府勾勒出的画面。

在经济快速发展的同时，晋江积极践行共享发展理念，每年65%以上的本级财政都用于民生建设，并在福建省实现七个“率先”：

“晋江变美了，变绿了，变得更加高大上了。”无论是居住在这座城市的人，还是多年前来过晋江的人，在感叹这座城市变化的同时，也深深被这座城市吸引。

“晋江经验”具有现实意义和全国意义

16年来，“晋江经验”为这座城市开启了一条全面发展之路，天蓝水绿、人和业兴，晋江不仅成为经济强县，也是魅力宜居之城。

当前，中国特色社会主义已经进入新时代，打赢三大攻坚战、推动高质量发展的任务繁重。面对新形势、新问题，习近平总书记16年前总结出的“晋江经验”不仅对于发展县域经济具有很强的指导作用，对于今天推动我国的高质量发展也深具现实意义。

习近平总书记多次强调，要做强做优实体经济，“不论经济发展到什么时候，实体经济都是我国经济发展、在国际经济竞争中赢得主动的根基。”他还表示，创新是第一动力，要坚持改革不停步，推动全面发展，将发展的成果惠及人民。

今天重温“晋江经验”，不仅是要追溯历史，更是要着眼于未来。这“六个始终坚持”和“处理好五大关系”为解决今天的问题提供了重要参考和行动指南：唯有发展壮大实体经济，唯有改革创新，中国经济才能真正行稳致远，走上高质量发展之路。

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监制/杨继红 唐怡 主编/李浙 王兴栋 编辑/郭爽 蒋安琪 ©央视新闻