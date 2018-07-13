晋江：咬定实体经济 发力转型升级

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：从落后贫困县到全国百强县前十，晋江县域经济发展进入快车道。2014年5月12日习近平总书记对《福建晋江推进新型城镇化试点工作》做出批示，指出：“眼睛不要只盯在大城市，中国更宜多发展中小城市及城镇。”而晋江紧紧咬住实体经济不放松，交出了一份新答卷。

这段时间，俄罗斯世界杯吸引了世界目光，身着晋江品牌的少年友谊赛也亮相莫斯科。可放在十几年前，“晋江制造”却有着另外的符号感。

像许多劳动密集型产业起家的中小城市一样，晋江该如何摘掉“代工基地”和“低端品牌”的标签呢？十八大以来，晋江企业抓紧转型升级。在这样一个小小的县城里，由企业自己创建的各级技术中心、智能工厂就达138个。一个县级市如今还有着7家国字号科研机构和13个院士工作站。

早在2001年，时任福建省长的习近平在晋江鞋业博览会调研时，就曾向企业家提出自己的思考。

晋江企业在创新中迈出了大步子，有的企业研发投入甚至从最初的不足1%提升到现在的5.7%，远超同行业的国际巨头。但技术创新是笔“烧钱”的买卖，之前手上积累的资金到底该何去何从？晋江其实也走过弯路。

依托长期打下的制造业基础，咬住实体经济不放。十八大以来，晋江由实体经济创造出的产值、税收和就业岗位占比都在95%以上。

如今，晋江已拥有“中国鞋都”“中国伞都”等14个“国字号”区域产业品牌。而品牌走出去，心却留下来了。在晋江有个奇特的现象，企业做多大，总部却还留在这个弹丸小县。

打造服务型政府是晋江经验的又一法宝。从“质量立市”“品牌立市”，再到后来的帮助企业转型升级。晋江经验“始终坚持加强政府对市场经济的引导和服务”的思想，让党委政府在发展的关键时刻，不越位，也不缺位。

十八大以来，晋江逐渐形成了纺织服装、制鞋2个千亿产业集群，和食品、建材等5个百亿产业集群。工业产值亿元以上的企业超过800家。晋江不断践行“晋江经验”，为县域经济发展提出新的实践总结。