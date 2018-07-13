习近平为“一带一路”找到了天然合作伙伴

历史渊源——中阿因古丝绸之路相知相交。历史上，中华民族和阿拉伯民族就是古丝绸之路的缔造者。早在2100多年前，西汉的张骞不畏艰险，两次出使西域，到达过阿拉伯地区。明朝的大航海家郑和7次下西洋，3次到达阿拉伯湾，为推动中阿的文化和贸易交流做出了巨大的贡献。元朝时期，著名的摩洛哥旅行家伊本·白图泰沿着丝绸之路不远万里来到中国。中国的指南针、火药、印刷术等发明，也随着精明、勇敢的阿拉伯商队和伊斯兰文明的繁盛，从亚细亚的东方到达了欧罗巴的西方，为东西方文明交融架起了桥梁，走在了各民族友好交往的前列。时至今日，开凿于3世纪的新疆克孜尔石窟和广州的阿曼苏哈尔号纪念碑成为当年通过陆上和海上“丝绸之路”进行友好交流的历史见证。长期的友好交往使得中国与阿拉伯这两大灿烂文明交相辉映，相得益彰，也为中阿关系的发展奠定了坚实的基础。在2014年举行的中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上，习近平主席这样描绘将中阿紧密联系起来的陆上丝绸之路和海上香料之路：“我们的祖先在大漠戈壁上‘驰命走驿，不绝于时月’，在汪洋大海中‘云帆高张，昼夜星驰’，走在了古代世界各民族友好交往的前列。”

时代发展——中阿共建“一带一路”取得累累硕果。中东地区位于“两洋三洲五海”之地，是互联互通的关键地区，也是“一带一路”建设的重要地区。4年前的6月，在北京举办的中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上，习近平主席提出中阿双方本着“共商、共建、共享”的原则携手建设“一带一路”的主张，并提出了“1+2+3”的中阿合作战略构思。即以能源合作为主轴，深化油气领域全产业链合作，维护能源运输通道安全，构建互惠互利、安全可靠、长期友好的中阿能源战略合作关系；以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼，加强中阿在重大发展项目、标志性民生项目上的合作，为促进双边贸易和投资建立相关制度性安排，以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口，努力提升中阿务实合作层次。4年间，“一带一路”建设成果丰硕、亮点纷呈。2017年，中阿贸易额达到近2000亿美元，同比增长11.9%；中国对阿拉伯国家直接投资流量12.6亿美元，同比增长9.3%。目前，中国已是整个阿拉伯世界的第二大贸易伙伴，也是其中10个阿拉伯国家的最大贸易伙伴。中国已同9个阿拉伯国家签署了共建“一带一路”谅解备忘录，同5个阿拉伯国家签署了产能合作文件。丝路基金、亚洲基础设施投资银行都对阿拉伯国家进行了投资。2017年，中资企业在阿新签的承包工程合同额328亿美元，完成营业额277亿美元。中国和阿拉伯国家之间每周有150个客运航班和45个货运航班往返。习近平指出：“4年来，我们携手同行，把‘一带一路’同地区实际结合起来，把集体行动同双边合作结合起来，把促进发展同维护和平结合起来，优势互补，合作共赢，造福地区人民和世界人民。‘一带一路’建设落地之处呈现出多姿多彩、生机勃勃的面貌，结出累累硕果。”

未来前景——“一带一路”加快中阿命运共同体建设。如今的阿拉伯国家也在探索发展出路，中国的“一带一路”为中阿合作提供了历史性机遇。共建“一带一路”，不仅能带动阿拉伯国家经济与东亚、东南亚经济更加紧密地结合起来，推动阿拉伯国家的基础设施建设和机制体制创新，释放域内和本国的内需潜力，还能创造新的经济和就业增长点，增强经济的内生动力和抗风险能力，从而实现产能合作与经济互补。目前，“一带一路”建设全面带动中阿关系发展，中阿全方位合作进入新阶段。在7月10日中阿合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席提出增进战略互信、实现复兴梦想、实现互利共赢、促进包容互鉴四点主张，他指出：“中阿双方要把彼此发展战略对接起来，让两大民族复兴之梦紧密相连。要牢牢抓住互联互通这个‘龙头’，积极推动油气合作、低碳能源合作‘双轮’转动，实现金融合作、高新技术合作‘两翼’齐飞。”除了在经济上的行动方案外，习近平主席还宣布了中方为推动中阿人民情感交流、心灵沟通的一系列新举措，并宣布中阿新闻交流中心正式成立。这为打造新时代中阿关系“升级版”指明前进方向。习近平指出：“中方愿同阿方加强战略和行动对接，携手推进‘一带一路’建设，共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友，努力打造中阿命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出贡献。”