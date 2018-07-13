习近平让中阿两大民族复兴之梦紧密相连

全面合作。伙伴有着共同利益，合作是必然选择。中阿是你中有我、我中有你的利益共同体，中阿双方利益的实现依赖于合作。中阿应该把本国利益同各国共同利益结合起来，努力扩大各方共同利益的汇合点。中阿战略伙伴关系是全面合作的关系，全面合作，贵在全面。习近平提出了一系列全面合作计划：“开展更多对话协商”；“中方愿参与阿拉伯国家有关港口和未来阿拉伯铁路网建设”；“携手打造蓝色经济通道，共建海洋合作中心”；“发展航天合作”；“推动油气合作、低碳能源合作‘双轮’转动”；“实现金融合作、高新技术合作‘两翼’齐飞”；“建立产能合作金融平台” ；“办好中阿文明对话暨去极端化圆桌会议”；“合作建设网络文明”，等等。

共同发展。发展是第一要务，适用于各国。共同发展是中阿双方最殷切的诉求。中阿两大民族在各自国家建设事业中相互支持、互利合作，谱写了合作共赢的灿烂篇章。“一带一路”建设落地之处呈现出多姿多彩、生机勃勃的面貌，结出累累硕果。发展的潜力要通过改革来释放，进步的动力要通过开放来提升。中国促进共同发展的决心不会改变。中国将坚持全面深化改革，坚持对外开放基本国策，坚持打开国门搞建设。习近平提出，“中方愿同阿方加强战略和行动对接，携手推进‘一带一路’建设”，共同做“共同发展的推动者”。中阿两大民族要同舟共济，同呼吸、共命运、齐发展，实现互利共赢，让发展成果更多更好惠及地区人民和世界人民。习近平指出：“各方要始终心系合作，多做共赢的加法和乘法，把一股股发展努力汇聚起来，优势互补，共享繁荣。”

面向未来。“欲穷千里目，更上一层楼。”中阿战略伙伴关系着眼大势、面向未来。习近平指出：“中阿同为国际舞台上重要政治力量，中阿合作应该在世界发展进步的大潮中不断发展，在人类历史前进的步伐中不断前进。”中国致力于面向未来的中阿关系发展。习近平提出了一系列面向未来的承诺和倡议：“中方愿结合阿拉伯国家中长期发展战略规划，加强双方数字经济、人工智能、新材料、生物制药、智慧城市等领域合作”；“将在今后5年实现阿拉伯国家参加博览会及贸易和投资综合展全覆盖”；“未来3年，中国将再从阿拉伯国家邀请100名青年创新领袖、200名青年科学家、300名科技人员来华研讨，再邀请100名宗教人士、600名政党领导人访华，再为阿拉伯国家提供1万个各类培训名额，再向阿拉伯国家派遣500名医疗队员”，等等。