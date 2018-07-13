改革开放40年 重温那些振奋人心的经典话语（二）

来源：央广网

编者按：今年是改革开放40周年。在这时空穿越的40年里，全国曾出现过许多脍炙人口的经典话语，它们在不同时期，对我国的经济、政治、文化、社会、生态文明等建设产生重要影响，对全国人民建设美好家园产生过巨大鼓舞作用。央广网阳光跟帖工作室特别策划推出《重温那些振奋人心的经典话语》栏目，回首40年来那些振奋人心的经典话语，共同探寻他们背后的生动故事。

解放思想，实事求是，团结一致向前看

时间：1978年 地点：北京

人民日报1983.07.01第1版文章《解放思想，实事求是，团结一致向前看》（图片来源：网络图片）

1978年12月13日，北京，中共中央工作会议闭幕会上，邓小平同志提出了“解放思想，实事求是，团结一致向前看”。5天后，影响中国改革进程的十一届三中全会胜利召开，《解放思想，实事求是，团结一致向前看》成为那次三中全会的主题报告。

改革开放初期的北京天安门（图片来源：新华网）

“解放思想，实事求是，团结一致向前看”的提出，明确了党的思想路线，扫清了党和人民在思想上的障碍，推动了中国社会的进步，建设经济特区、开发浦东新区等一系列改革开放举措相继推出。

1984年北京街头出现个体经营的业务，一台电动缝车就可以做小生意。（图片来源：新华网）

北京市电信管理局无线寻呼通信系统中心，该中心从1985年11月1日正式开通使用。这是服务台话务员正在为用户服务。（图片来源：新华社）

时至今日，这句经典话语仍引起了网友的共鸣。

新浪微博网友@去你个板凳说: 解放思想，实事求是，团结一致向前看。让中国思维不断与时俱进，使中国巨龙在世界腾飞。

新浪微博网友@小明呵呵回家说：真心感谢改革家们的睿智和远见，才让今天的中国如此美好。

搜狐网友daniel说：致敬改革开放40周年！让我们进一步解放思想，实事求是，继续深化改革，撸起袖子加油干！

全球最长跨海大桥——港珠澳大桥（图片来源：新华网 摄影：梁旭）

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们进一步解放思想、锐意改革、开拓创新，中国特色社会主义进入了新时代。正如习近平总书记所指出的那样：“中国人民坚持解放思想、实事求是，实现解放思想和改革开放相互激荡、观念创新和实践探索相互促进，充分显示了思想引领的强大力量。”

抓住时机，发展自己

时间：1992年 地点：深圳

20世纪80年代的深圳蛇口工业区（图片来源：新华网）

1992年春天，88岁高龄的邓小平同志踏上了南巡之路，他先后视察了武昌、深圳、珠海、上海等地并发表重要谈话。此次南巡为改革开放掀起了新一轮高潮，奏响了中国进一步改革开放的时代强音。“抓住时机，发展自己”就是邓小平在南巡途中提出来的。他说：“要抓住机会，现在就是好机会。我就担心丧失机会。不抓呀，看到的机会就丢掉了，时间一晃就过去了。”

1985年底竣工的深圳国贸大厦（图片来源：新华网 摄影：段文华）

南巡讲话影响深远。“抓住时机，发展自己”成为党和人民聚精会神，一心一意从事社会主义建设事业的行动口号。

1992年处于热火朝天建设中的深圳（图片来源：网络图片）

上图为上世纪80年代初的深圳渔民村；下图为2018年3月26日无人机拍摄的渔民村（图片来源：新华社 摄影：毛思倩）

网友们感慨道：

新浪微博网友@永不停歇的豹：真的，没有改革开放就没有今天，咱们也是真心不容易，真心希望咱们国家越来越好！世界和平！

网易网友有态度网友0fu3BK ：其实咱们就抓住一切机会发展自己，就什么都有了，自己强大了才是实实在在的，下一个四十年还是这么干！加油！祝我的祖国繁荣昌盛！

央广网友:185****3104：抓住机遇，发展自己，正像这句话所说，改革开放让我们抓住了机遇，发展了全中国。

2017年2月14日无人机拍摄的深圳市中心（图片来源：新华网 摄影：毛思倩）

当今世界正面临大变局，一场新的全方位综合国力竞争已在全球展开。在这种情况下，尤其需要在激烈的国际竞争中，把握重要战略机遇期，“抓住时机，发展自己”。中国既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。

（此文章中部分图片来源于网络，无法查找到版权所有人。请图片版权所有人或相关人士与我网取得联系，我网将本着尊重原创的原则妥善处理。）