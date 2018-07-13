极地游个性化  今年首艘登陆南极包船游产品10月底上海启航

7月12日，上海同之盛国际旅行社在沪宣布推出今年首艘包船登陆南极的旅游产品，从新西兰出发，满足南极游个性化需求。



中国成为南极旅游第二大客源国

国际南极旅游业者协会（IAATO）最新发布的统计数据显示，2016年，登陆南极的中国游客达到3944人次，占全球市场份额15%；2017年接近5300人次，仅次于美国的1.5万人次，中国成为南极旅游第二大客源国。预计今年游客还会上升。

不同于其他目的地，南极旅游有严格的管理要求。历届南极条约协商会议均要求各缔约国加强对本国南极旅游的管理，防止损害南极生态环境，并设定了相应强制性措施――包括限制500人以上的邮轮靠岸、每次登陆游客不得超过100人、禁止旅游者进入南极特别保护区等。目前全球服务南极游市场的邮轮有二十多艘，差异很大。



极地游个性化、定制化产品兴起

南极游从最初私人旅游、俱乐部旅游，到如今最低四五万，从快速发展进入逐渐成熟、规范阶段。以往统一设计的单一化路线较多，旅行社常常推出几条常规产品，以价格吸引人，客户年龄层也很单一。随着消费升级，个性化、定制化旅游等高端旅行产品日渐走俏。携程发布的首个年度《中国人极地旅游报告》显示， 2017-2018年，南北极旅游报名增长2倍，人均花费超5万元，客源从北上广一线城市向二三线城市扩散。其中，南极游主力是有钱有闲的中老年人，年龄45岁以上的客群占58%。

2018年首次登陆南极的包船游面世

“极地游主要是要感兴趣，目前经济基础好的华东地区市场需求较高，这一区域的游客消费理念和意识较强，定制化产品可提高体验度。”上海同之盛国际旅行社有限公司董事总经理陈占义介绍，公司推出的2018年首次登陆南极的旅游产品，行程16-25天不等，10月底从上海出发先飞到新西兰的奥克兰，在新西兰游玩7-8天后再飞往阿根廷的布宜诺斯艾利斯，然后包船去南极。这也是华东地区首家南极包船游。目前选择的邮轮是所有去南极的船里面亚洲最高端的，首发团200人左右。“现在只剩下24个舱位约50人名额，总统套房已经卖完，三人间热销，多为家庭式或亲朋好友一起。公司做了多年长线大洋洲旅游市场，有资源优势，将把控品质， B端和C端旅游并行。”他说。

以往南极游线路大部分从南美走，今年除了南美线路，同之盛旅行社第一次创新从新西兰出发，包括新西兰南北岛深度游，为游客提供更丰富的旅行体验。旅行社签证全包，全国各地均可报名，届时统一从上海出发。

上海同之盛国际旅行社2010年成立，总部在上海，是中国知名的澳大利亚、新西兰旅游批发商，形成了以澳新跟团游、澳新自由行、澳新酒店、景点门票预订为主，同时代办各国签证、当地碎片化旅游等业务，提供一站式旅游服务。多年来，公司除专注澳大利亚和新西兰细分市场批零业务外，也深度耕耘极地和海岛游产品，在华东拥有1000多家分销商，已向澳大利亚和新西兰等目的地送客12万人次以上。