世贸组织总干事阿泽维多：中国在各个方面是积极参与者 是协商一分子

来源：央视网

世贸组织第七次对中国贸易政策审议目前正在日内瓦举行。审议期间，央视驻日内瓦记者对世贸组织总干事阿泽维多进行了独家专访，他就近年来中国贸易的发展、现今国际贸易局势以及未来中国在世贸组织中将发挥的作用等问题做了全面的阐述。

世界贸易组织总干事 阿泽维多：“自从2001年加入世贸组织以来，中国在这个组织的作用与日俱增，我想正在进行的贸易政策审议很好地展现了这一点。2001年以来中国的出口增长了7倍，中国的进口增长了6倍，中国的国际贸易经历了大幅的增长。”

世贸组织希望中国更多参与

阿泽维多指出，中国近年来积极参与涉及农业、服务业、货物贸易等领域的对话和合作，同时在电子商务领域也有着出色的表现。在提到两周前中国政府发表的《中国与世界贸易组织》白皮书时，阿泽维多表示，在新的形势下，世贸组织希望中国参与新问题的协商。

世界贸易组织总干事 阿泽维多：“中国在各个方面都是积极的参与者，我想现在的问题是展望未来，我们需要怎么做让世贸组织更有效地工作，中国是协商的一分子，我想中国也会和我们一起共同去改进机制。现在这个机制正在压力之下， 特别是近期全球范围内的贸易紧张关系，我们不能忽略这个问题，审视和回应这个问题的办法就是把握先机，准备好采取必要的措施使机制更加有效和强大。”

贸易限制措施对任何人没有帮助

阿泽维多指出，当今社会紧密相连，全球三分之二的贸易商品与全球价值链相关联。两国之间的贸易摩擦会直接影响投资者的策略乃至全球的经济。

世界贸易组织总干事 阿泽维多：“我们首要的是尽最大的努力，让所有人清楚地认识到这种紧张和这些限制措施不会对任何人有帮助。在这种情况下每个人都会输，那些认为自己会赢的人他们不会如愿，世贸组织正尽力来帮助大家清楚地认识到这一点，我们注意到很多经济学家、学者、投资家和经济组织正在回应问题并且寻找更具有建设性的方法和途径。”