习近平要求广大干部夯实“四基”

加强党性修养、筑牢信仰之基

理想信念不是拿来说、拿来唱的

理想信念不是拿来说、拿来唱的，更不是用来装点门面的，只有见诸行动才有说服力。要知行合一、言行一致，保持对理想信念的激情和执着，牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，用自己的实际行动为坚持和发展中国特色社会主义、为实现共产主义远大理想不懈奋斗。

——2017年10月25日，习近平在党的十九届一中全会上的讲话

坚定马克思主义、共产主义信仰

党员、干部要坚定马克思主义、共产主义信仰，脚踏实地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实做好每一项工作，取得“接力赛”中我们这一棒的优异成绩。领导干部特别是高级干部要把系统掌握马克思主义基本理论作为看家本领，老老实实、原原本本学习马克思列宁主义、毛泽东思想特别是邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

树立起让人看得见、感受得到的理想信念标杆

领导干部要把理想信念时时处处体现为行动的力量，树立起让人看得见、感受得到的理想信念标杆。

——2016年1月4日至6日，习近平在重庆调研时的讲话

加强政德修养、打牢从政之基

明大德、守公德、严私德

领导干部要讲政德。政德是整个社会道德建设的风向标。立政德，就要明大德、守公德、严私德。

——2018年3月10日，习近平参加十三届全国人大一次会议重庆代表团的审议时指出

德才兼备、以德为先

坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，把好干部标准落到实处。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

加强道德修养是人生必修课

面对纷繁复杂的社会现实，党员干部特别是领导干部务必把加强道德修养作为十分重要的人生必修课，自觉从中华优秀传统文化中汲取营养，老老实实向人民群众学习，时时处处见贤思齐，以严格标准加强自律、接受他律，努力以道德的力量去赢得人心、赢得事业成就。

——2014年5月10日，习近平在河南考察时强调

严守纪律规矩、夯实廉政之基

建立从严管理体系

要建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，加强全方位管理，加强党内监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，特别是要把一把手管住管好。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上强调

遵守政治纪律和政治规矩

遵守政治纪律和政治规矩，必须维护党中央权威，在任何时候任何情况下都必须在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；必须维护党的团结，坚持五湖四海，团结一切忠实于党的同志；必须遵循组织程序，重大问题该请示的请示，该汇报的汇报，不允许超越权限办事；必须服从组织决定，决不允许搞非组织活动，不得违背组织决定；必须管好亲属和身边工作人员，不得默许他们利用特殊身份谋取非法利益。

——2015年1月13日，习近平在十八届中央纪委五次全会上指出

带头依法办事，带头遵守法律

各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律，牢固确立法律红线不能触碰、法律底线不能逾越的观念，不要去行使依法不该由自己行使的权力，更不能以言代法、以权压法、徇私枉法。

——2014年1月7日，习近平在中央政法工作会议上指出

健全基本知识体系、强化能力之基

加强学习、积累经验、增长才干

优秀年轻干部要有足够本领来接班，加强学习、积累经验、增长才干，自觉向实践学习、拜人民为师。要沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，干一行、爱一行、精一行。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上强调

加快知识更新、加强实践锻炼

各级领导干部要加快知识更新、加强实践锻炼，使专业素养和工作能力跟上时代节拍，避免少知而迷、无知而乱，努力成为做好工作的行家里手。

——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

增强同媒体打交道的能力

领导干部要增强同媒体打交道的能力，善于运用媒体宣讲政策主张、了解社情民意、发现矛盾问题、引导社会情绪、动员人民群众、推动实际工作。

——2016年2月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话