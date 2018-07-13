人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。6月29日，习近平总书记在主持中共中央政治局第六次集体学习时强调，党的政治建设是党的根本性建设，加强党的政治建设要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点。人民性是马克思主义最鲜明的品质，作为马克思主义的政党，我们党要始终站稳人民立场，这是党的性质与宗旨的集中体现，是开展党的政治建设、增强政治领导能力的根基。

站稳人民立场，要牢记共产党人的初心与使命，努力赢得民心民意、汇集民智民力，为抓好党的政治建设夯实思想基础。

人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。抓好党的政治建设，必须牢记共产党人的初心与使命，坚持为人民谋幸福，为中华民族谋复兴，与人民同呼吸、共命运、心连心，将服务全体人民、保障人民群众的根本利益，作为党的政治建设的出发点与落脚点。在全面建成小康社会的决胜期，只有站稳人民立场，牢记共产党人的初心与使命，才能赢得民心民意、汇集民智民力，方可最终赢得时代、赢得伟大事业的胜利。

在全面深化改革进入关键期，站稳人民立场，牢记初心与使命，是激励中国共产党人不断前进的根本动力，也是加强党的政治建设的思想基石。只有始终坚守坚持为人民谋幸福，为中华民族谋复兴的初心与使命，始终保持同人民群众的血肉联系，才能统一思想、凝聚共识，才能为抓好党的政治建设夯实思想基础，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利注入精神动力。

站稳人民立场，要坚持以人民为中心，不断满足人民群众对美好生活的向往，为抓好党的政治建设夯实现实基础。

人民是社会发展的推动者，是推动经济社会不断前行的重要力量。抓好党的政治建设，必须坚持以人民为中心，坚持人民的主体地位，坚持立党为公、执政为民。中国特色社会主义新时代，是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现共同富裕的时代。

在新时代的历史方位下，共产党人要把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，立足新时代的新矛盾，着力解决好发展不平衡不充分问题，更好地满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，更好地维护和实现人民群众的根本利益，更好地推动人的全面发展。只有坚持以人民为中心的发展思想，切实解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，才能赢得人民的信任与支持，才能为抓好党的政治建设夯实现实基础，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供力量之源。

站稳人民立场，要着力实践与落实，全面贯彻党的群众路线，为抓好党的政治建设夯实群众基础。

人民是中国特色社会主义事业的建设者，是夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的决定力量。抓好党的政治建设，必须着力实践与落实，把党的群众路线贯彻到治国理政的全部活动之中。坚持群众路线，是坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义，保持党与人民群众的血肉联系，增强党的生命力的关键之举。党的十八大以来，党中央部署开展的以“为民、务实、清廉”为主题的党的群众路线教育实践活动，以克服“四风”为重点，在整改落实环节上注重从群众的切身利益着眼，从群众最急、最盼、最需要的事情抓起，将“为民”的宗旨转化为“惠民”的现实行动，鲜明地反映了新时期执政党建设的基本要求，开创了执政党进行“执政为民”“为官清廉”教育活动的新途径。

在新时代的历史方位下，把党的群众路线贯彻到治国理政的全部活动之中，是我们党深入践行全心全意为人民服务根本宗旨的集中体现。只有全面贯彻党的群众路线，坚持全体党员干部始终同人民想在一起、干在一起，才能赢得人民的拥护与爱戴，才能为抓好党的政治建设夯实群众基础，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利筑牢执政之基。（网站首页图：新华社图片）