我国对外贸易继续稳中向好 上半年货物贸易进出口14.12万亿元人民币

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央视网消息：国务院新闻办13日召开新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍了今年上半年我国外贸进出口相关情况，根据海关总署统计，今年上半年，我国货物贸易进出口14.12万亿元人民币，同比增长7.9%，对外贸易继续保持稳中向好势头。

海关统计显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币，同比增长7.9%，其中出口7.51万亿元人民币，同比增长4.9%；进口6.61万亿元人民币，同比增长11.5%；贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。

上半年，我国一般贸易进出口8.33万亿元人民币，同比增长12.2%，占我国进出口总值的59%，比去年同期提升2.3个百分点。贸易方式结构与产品结构进一步优化。

海关统计显示：上半年，西部12省市外贸增速为17.8%，超过全国增速9.9个百分点；中部6省市外贸增速为13.2%，超过全国增速5.3个百分点；东部10省市外贸增速为6.7%；东北三省外贸增速为8.8%，超过全国增速0.9个百分点。我国外贸区域发展协调性继续增强。

海关总署新闻发言人黄颂平介绍，今年上半年，我国进口增速快于总体增速6.6个百分点，进出口更趋平衡。

总的看，上半年我国外贸稳中有进，结构进一步优化。下半年，国际环境不确定因素增多，但是随着我国供给侧结构性改革的深入推进，经济发展内生动力进一步增强，进出口结构继续优化，市场多元化及贸易便利化继续取得积极进展，预计今年全年我国外贸稳中向好的势头能够得到巩固，质量和效益将有所提高。