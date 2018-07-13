中阿合作论坛第八届部长级会议7月10日在北京举行。习近平主席在开幕式上发表重要讲话，围绕深化全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系提出四点建议，为促进中东和平与发展贡献中国方案。接受本报记者采访的国内专家学者一致认为，习近平主席的讲话为推进“一带一路”合作注入强劲动力，为构建中阿命运共同体绘就美好蓝图。

中阿集体合作全面提质升级

习近平主席宣布，经过中阿双方友好协商，我们一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。这是中阿友好合作新的历史起点。专家学者们认为，以此为契机，中阿集体合作全面提质升级，双方的政治互信与务实合作也迈入了加速发展的新时代。

上海国际问题研究院院长助理叶青认为，中阿关系定位较8年前提出的“全面合作、共同发展的战略合作关系”增加了“面向未来”，同时强调“战略伙伴关系”，用“面向未来”点出了中阿合作的发展方向，指明了中阿关系的美好前景。当前，中阿均处于各自发展的关键历史节点上，双方更需要相互支持、相互借鉴，以加强战略合作来回应历史和时代赋予的新使命，携手建设中阿利益和命运共同体。

上海国际问题研究院西亚非洲研究中心研究员、中国中东学会副会长李伟建认为，解读中阿战略伙伴关系应当注意两个关键词。一是“战略”。中国与中东国家相识、相交，越来越深刻地认识到稳定是地区人民的普遍诉求。双方建立战略伙伴关系，体现了中国对与阿拉伯国家交往在认识和政策层面的升级，兼具历史意义和现实针对性。二是“集体”。中东很多事情盘根错节，大家要商量着办，中阿合作论坛为各方凝聚共识、寻求更广范围合作提供了广阔的平台。事实证明，集体对话有效增进了战略互信。

上海外国语大学中东研究所副所长、研究员孙德刚认为，战略互信是中阿战略伙伴关系的基础，中国是中东和平稳定的维护者，在中东地区捍卫公平正义，在国际上为阿拉伯国家合理诉求代言，愿为促进地区和平稳定发挥更大作用。

为中阿务实合作增添新动力

习近平主席指出，中阿双方优势互补、利益交汇，我们要把彼此发展战略对接起来，让两大民族复兴之梦紧密相连。专家学者们认为，“一带一路”建设为新时代中阿务实合作增添了新动力，也为双方对接发展战略提供了平台。

叶青表示，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议上提出构建“1+2+3”的合作格局，得到阿拉伯国家热烈响应。本届会议上，习近平主席又从对接彼此发展战略的高度，在互联互通、能源合作、金融合作等重点领域提出了务实合作的新举措，扩充了中阿发展合作的内涵。

“要牢牢抓住互联互通这个‘龙头’。”叶青认为，中阿的互联互通是连接“一带一路”建设现在与未来的关键。对于阿拉伯国家而言，互联互通将发挥其地处陆上丝绸之路和海上丝绸之路交汇点的地理优势。只有抓住这个“龙头”，才能更加紧密地连接亚洲，发挥地区的整体优势，同时进一步向欧洲和非洲延伸。他表示，当前，阿拉伯世界对互联互通的需求巨大，基础设施建设又是中国的强项，双方合作前景广阔。从会议的成果来看，中阿未来的互联互通合作兼顾海陆空天，而且还延伸到虚拟空间，提出了中阿共建空间信息走廊的目标。

本届部长级会议签署了《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》。目前，中国已与9个阿拉伯国家签署了共建“一带一路”谅解备忘录，中阿共建“一带一路”已成为中阿集体合作最鲜明的时代特色。以能源合作为主轴，以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼，以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口的中阿“1+2+3”合作格局进一步夯实。

李伟建表示，阿拉伯国家积极参与“一带一路”建设，说明合作共赢的理念越来越得到地区民众的欢迎。“一带一路”不仅仅是互惠互利的商贸往来，更是发展经验和发展理念的交流，为解决中东地区的发展赤字和治理赤字提供了新思路。

在孙德刚看来，“一带一路”为阿拉伯国家民生改善和产业升级提供了战略机遇。

通过发展促进地区和平稳定

习近平主席指出，要摒弃独享安全、绝对安全的想法，不搞你输我赢、唯我独尊，打造共同、综合、合作、可持续的安全架构。专家学者们认为，中国方案为维护中东地区的和平稳定注入了强大信心。

孙德刚认为，中国提出的安全观倡导结伴而不结盟、以发展促安全、以合作实现安全，为中东安全治理提供新方案。同时，中国通过参与阿拉伯国家经济重建，改善当地民生和就业；全力配合、支持外交斡旋努力，并向当地难民提供力所能及的人道主义援助。

上海外国语大学中东研究所教授、中阿合作论坛研究中心理事丁俊认为，中东地区面临消除和平之殇、破解发展之困的紧迫任务。破解治理难题，要以安全为先，要从发展入手，还要推动文明包容互鉴。

和平、改革、发展是中东各国的普遍需要，稳定、安宁、幸福是中东人民的共同追求。中国现代国际关系研究院中东研究所所长牛新春认为，通过发展促进地区和平稳定，从长期看是效果最稳定、影响最深远的做法。对外经济贸易大学外语学院副院长、教授丁隆认为，以发展促和平与其他域外大国在中东地区武力干涉、火上浇油的做法形成鲜明对照。

叶青表示，当前中东国家人心思治，以发展求稳定和求安全逐渐成为地区国家和人民的主流认识。许多国家纷纷提出中长期发展愿景，并希望学习中国在处理改革、发展和稳定方面的治理经验。中阿有着相同的发展诉求和相通的复兴梦想。双方携手同行，守望相助，必将为中阿两大民族伟大复兴奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2018年07月13日 03 版）