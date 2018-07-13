谱写团结合作、共谋发展的新篇章

国家主席习近平将于7月19日至24日对阿拉伯联合酋长国、塞内加尔共和国、卢旺达共和国、南非共和国进行国事访问，于7月25日至27日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，在结束对上述四国国事访问并出席金砖国家领导人第十次会晤回国途中，将过境毛里求斯并进行友好访问。

阿联酋、塞内加尔、卢旺达、南非、毛里求斯各界人士在接受本报记者采访时纷纷表示热切期待习近平主席的来访，认为此访是促进各自国家同中国关系发展的历史性机遇，对加强其他新兴市场和发展中国家同中国的团结协作，对新时期进一步提升阿中战略伙伴关系水平，推动非中传统友好及非中全面战略合作伙伴关系深入发展，协力打造金砖合作第二个“金色十年”、推动构建人类命运共同体意义重大，将谱写团结合作、共谋发展的新篇章。

促进双边关系不断发展

阿联酋沙迦大学常务副校长迈阿马尔·贝塔亚伯表示，阿联酋各界非常期待习近平主席到访为推动阿中人文交流和教育合作注入强劲动力。他表示，阿联酋多所大学正着手筹建汉语系，希望加强同中国的合作。他说，阿联酋对现代科技持十分开放的态度，而中国在工程机械等领域有着显著优势，双方可以充分对接，实现互利共赢。

总部位于迪拜的一家电子商务公司联合创始人普拉提克·古朴塔表示，中东电子商务近年来的崛起，离不开中国电商企业成熟商业模式的启发以及完整供应链的支持。古朴塔期待习近平主席的访问促进两国相关部门出台更多贸易投资自由化便利化措施。

塞内加尔达喀尔省长阿利乌恩·巴达拉·萨姆贝表示， “对塞内加尔来说，中国国家主席来访是一个特别重大的节日。”他希望习近平主席的访问为塞中合作增添新内涵，特别是在经济、农业、医疗等传统领域之外，加强双方在治国理政等领域的交流。

卢旺达大学常务副校长查尔斯·穆里甘地表示，习近平主席访问卢旺达，将是中国国家主席历史上首次来访，一定会让两国关系迈上新台阶，延续两国间良好的合作态势。

南非国家政府学院米丽·派勒博士对南中关系发展充满信心。她认为，习近平主席的访问将是南非同中国关系发展的新起点，南中合作将实现新的跨越。

毛里求斯艺术与文化部文化局副局长不丹表示，中国是同毛里求斯最早建交的国家之一。相信习近平主席此访一定能大力推动毛中两国在文化、经济等诸多领域的合作进程，开拓更多新的合作领域。毛里求斯大学校长丹杰·居里说：“中国国家主席的来访对毛里求斯来说是巨大的荣耀，也是难得的机遇，一定会使毛中关系得到全面提升。”

加强发展中国家团结协作

阿联酋阿布扎比未来高级研究中心国际项目主管侯塞姆·伊布拉欣表示，中国提出的创新、协调、绿色、开放、共享发展理念同阿联酋的发展思路十分契合，相信习近平主席此访将促进两国继续深化“一带一路”合作。

塞内加尔基建部长阿卜杜拉耶·达乌达·迪奥洛表示，非中关系是南南合作的典范。塞内加尔正在实施“振兴塞内加尔计划”，基础设施是先行领域。习近平主席提出的“一带一路”倡议有助于非洲提升互联互通水平，双方加强合作正当其时。卢旺达政策分析研究所专家博斯克·卡加巴表示，卢旺达和非洲正处于工业化的关键阶段，中国乐于支持非洲国家发展，是卢旺达和非洲发展的好伙伴。

南非国家政府学院院长理查德·莱文教授对习近平主席访问南非并出席金砖国家领导人会晤充满期待。他认为，《习近平谈治国理政》是一本十分重要的书，书中介绍的经验非常值得南非借鉴，尤其是以人民为中心的发展思想等内容。

推动金砖合作继续深化

金砖国家新开发银行非洲区域中心主任莫那莱·拉祖玛表示，金砖合作机制的发展不仅惠及金砖国家，也将惠及整个非洲和广大发展中国家。去年金砖国家领导人厦门会晤为金砖国家规划了更加光明的未来，期待本次会晤推动金砖合作机制继续深入发展。他尤其期待金砖合作机制促进相关国家同非洲的贸易与投资往来，帮助非洲国家将资源优势转化为发展优势。“中国改革开放40年来所取得的巨大成就有目共睹。两年前我曾参加二十国集团杭州峰会，有幸现场聆听习近平主席的真知灼见。我很期待在约翰内斯堡再次听到习近平主席的重要演讲，这对非洲国家学习和借鉴中国的发展经验是一次很好的机会。”

南非国家政府学院的萨尔·穆赛亚恩博士表示，希望可从习近平主席讲话中听到如何增强金砖国家在全球治理中的话语权的中国方案。约翰内斯堡大学教授大卫·蒙耶认为，此次金砖国家领导人会晤是在部分国家保护主义抬头的背景下举行的，全球经济的安全直接影响世界和平，与会各国领导人应通过会晤达成共识，共同致力于加强多边主义。

（本报约翰内斯堡、迪拜、达喀尔、基加利、路易港7月12日电 记者管克江、黄培昭、曲翔宇、胡泽曦、吕强、万宇、李滢嫣、刘玲玲、李锋）

《 人民日报 》（ 2018年07月13日 03 版）