外交部就习近平主席对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问举行中外媒体吹风会

新华社北京7月13日电（记者王卓伦）外交部13日举行中外媒体吹风会。外交部副部长孔铉佑、部长助理张军介绍习近平主席对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问有关情况，并回答记者提问。

一、关于对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，过境毛里求斯并进行友好访问

孔铉佑表示，习近平主席将于7月19日至24日对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，并于7月27日至28日过境毛里求斯并进行友好访问。这将是今年3月习近平主席连任中国国家主席后首次出访，是在国际形势发生深刻演变背景下，中国面向发展中国家采取的一次重大外交行动。习近平主席此次访问对提升中国同阿联酋关系水平，推动海湾地区“一带一路”建设，促进中东和平稳定具有重要意义，并将推动进一步深化中非政治互信、发展互助、理念互鉴，推动构建更加紧密的中非命运共同体。此访必将有力推动中国同上述国家关系深入发展，加强中国同亚非发展中国家团结合作，并为将于9月召开的中非合作论坛北京峰会凝聚更多共识，在峰会前进一步唱响中非友好主旋律，掀起中非关系的热潮。上述国家均高度重视、热切期待习近平主席往访，将以高规格和礼遇安排接待。

孔铉佑指出，习近平主席访问阿联酋是中国国家元首29年来首次访阿。习近平主席将会见副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德，出席欢迎仪式、签字仪式和欢迎宴会。双方有望在共建“一带一路”、产能合作、能源、农业、金融、海关、科研、人文等领域达成一系列重要成果。习近平主席访问塞内加尔是中国国家主席时隔9年再次访塞，也是习近平主席首次访问西非国家。习近平主席将同萨勒总统举行会谈，就进一步发展两国关系和务实合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，并见证签署多项合作文件。习近平主席访问卢旺达是中国国家主席首次访卢。习近平主席将同卡加梅总统举行会谈，并共同见证签署多个合作协议，推动双方务实合作迈上新台阶。此次访问南非是习近平主席第三次对南非进行国事访问。习近平主席将同拉马福萨总统举行会谈并出席中南建交20周年庆祝活动，就进一步增进政治互信、推进务实合作、促进人文交流以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，还将共同见证签署多个合作协议。习近平主席过境毛里求斯并进行友好访问是中国国家主席时隔9年再次访毛。习近平主席将会见贾格纳特总理，就进一步发展两国关系和务实合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

二、关于出席金砖国家领导人第十次会晤

张军表示，金砖国家领导人第十次会晤将于7月25日至27日在南非约翰内斯堡举行，习近平主席将应邀出席。这是中国面向新兴市场和发展中国家的一次重要外交行动。中方高度重视金砖合作，这是习近平主席连续第六次出席或主持金砖国家领导人会晤。中方在推动和引领金砖合作方面发挥的作用得到各方充分肯定。今年是金砖合作第二个“金色十年”的开局之年，约翰内斯堡会晤恰逢金砖国家领导人会晤10周年，受到广泛关注。习近平主席将出席金砖国家工商论坛，领导人小范围会议、大范围会议，纪念领导人会晤10周年非正式会议，金砖国家同非洲国家领导人对话会，“金砖+”领导人对话会等一系列重要活动，同各国领导人就国际形势、金砖合作以及共同关心的重要国际和地区问题深入交流。习近平主席还将同有关国家领导人举行双边会见，就国际形势、双边关系、金砖合作等问题交换看法。会晤将发表《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》。

张军指出，约翰内斯堡会晤延续厦门会晤的合作势头，将“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”作为主题。中方赞赏南非为筹备会晤所做努力，愿同南方及各方一道，共同推动约翰内斯堡会晤取得圆满成功，为金砖合作注入新动力。第一，加强金砖团结合作，深化战略伙伴关系。会晤期间，五国领导人将结合当前国际形势面临的突出挑战，深入交换意见，增进战略互信，加强在国际事务中的协调配合。第二，把握新工业革命机遇，丰富务实合作内涵。我们期待通过建立“金砖国家新工业革命伙伴关系”，加强五国工业化、创新、包容增长、投资合作，同时深化经贸、财金、科技、文化、卫生等领域合作。第三，高举多边主义旗帜，完善全球治理体系。中方将致力于同金砖国家共同坚守国际公平正义，共同维护多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。第四，加强机制建设，推动金砖合作行稳致远。中方赞同成立疫苗研发中心、维和工作组、妇女论坛等新机制，积极支持南方举行“金砖+”领导人对话会。相信在五国领导人的政治引领下，金砖国家必将为促进世界和平与发展事业、构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。