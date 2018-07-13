7月13日，中共中央总书记习近平在北京人民大会堂会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团。 新华社记者鞠鹏摄

新华社北京7月13日电（记者陈键兴）13日上午，中共中央总书记习近平在人民大会堂会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团时强调，大道之行、人心所向，势不可挡。我们有充分的信心和足够的能力，牢牢把握正确方向，坚定不移推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。希望两岸同胞共同努力，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对和遏制“台独”，扩大深化两岸各领域交流合作，增进同胞亲情福祉，在新时代携手同心书写中华民族伟大复兴新篇章。

习近平指出，“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。”只要大家登高望远，就能看清主流、把握大势，共同推动两岸关系克难前行。我们对两岸关系未来充满信心，因为推动两岸关系和平发展、携手致力民族复兴，是符合民族整体利益、顺应时代潮流、造福两岸同胞、得到两岸同胞拥护的正确道路；因为不管经历多少风雨，两岸同胞在民族、文化认同和情感上从未分离；因为尽管数十年来两岸关系跌宕起伏，但总体趋势是向前发展的；因为两岸是密不可分、休戚与共的命运共同体。两岸同胞对更加美好生活的共同追求，对两岸关系走近走好的一致向往，是任何人都阻挡不了的。

习近平指出，“不忘初心，方得始终。”正确道路要坚持走下去。特别是在当前台海形势下，两岸同胞更要坚定信心，团结前行。

第一，坚定不移坚持“九二共识”、反对“台独”。“台独”损害国家主权和领土完整，破坏台海和平稳定，只会给两岸同胞带来祸害。我们决不容忍“台独”势力兴风作浪，决不容许任何“台独”图谋得逞，一切分裂祖国的行径都是注定要失败的！两岸同胞要坚决反对和遏制“台独”分裂图谋和行径，以实际行动展现正义的力量和声音。

第二，坚定不移扩大深化两岸交流合作。扩大交流，深化合作，符合两岸同胞共同利益，对两岸都有利。两岸同胞对一些问题的看法分歧，不应影响两岸正常交流合作，更不应成为阻挠限制两岸交流合作的借口。我们完全理解台湾同胞的特殊心态，充分尊重台湾同胞现有的社会制度和生活方式。同样，大陆同胞历经长期努力、不懈奋斗，走上了中国特色社会主义道路，取得了举世瞩目的巨大成就，也值得台湾同胞尊重。两岸同胞要推己及人、将心比心，增进理解认同，实现心灵契合。

第三，坚定不移为两岸同胞谋福祉。两岸一家亲，都是中国人，台湾同胞是我们的骨肉天亲。改革开放40年间，两岸同胞始终同舟共济、砥砺前行。中华民族伟大复兴展现更加光明的前景，我们为同胞谋福祉的能力更强、条件更多。逐步为台企台胞提供与大陆企业、大陆同胞同等的待遇是我们的庄严承诺。今年2月，我们发布实施了促进两岸经济文化交流合作的31条措施，两岸各界反应良好。我们还会深入研究，适时推出更多新的政策措施，把同等待遇逐一落到实处。

第四，坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴。民族强盛是同胞共同之福，民族弱乱是同胞共同之祸。实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想，是一代又一代中国人为之不懈奋斗的共同事业。民族复兴道路上，台湾同胞不应该缺席，也一定不会缺席。两岸同胞要顺应历史大势、共担民族大义，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

连战提出一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华四点主张。他表示，2005年国共两党共同发布两岸和平发展五项愿景，基于坚持“九二共识”、反对“台独”的共同认知，推动两岸关系走上和平发展正轨。当前，台海形势陷入不稳定，正在对台湾民众的安全与福祉造成危害。两岸人民同属中华民族，曾经走过休戚与共的历史，本即一家人，不应再内耗，应当相偕以行，为追求两岸和平共荣而献策献力，共建和平的海峡及繁荣的两岸。

连战表示，两岸应在“九二共识”基础上巩固政治互信，重启对话，循序渐进处理历史所遗留的政治分歧。同时，通过经济合作、文化交流、民间往来，不断扩大互利，厚植两岸人民的同胞情谊、兄弟情怀，持续增进融合，共同促成振兴中华、民族复兴的美好未来。

丁薛祥、杨洁篪等参加会见。