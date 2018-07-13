李东荣：倾力互联网金融风险专项整治攻坚

按照党中央、国务院关于开展互联网金融风险专项整治工作的决策部署，自2016年4月专项整治工作启动以来，人民银行牵头会同专项整治工作领导小组各成员单位以及各地方人民政府，扎实开展工作。中国互联网金融协会作为专项整治工作领导小组成员单位，认真组织从业机构按要求主动开展整治，规范发展业务。经过两年多来的共同努力，我国互联网金融领域整体风险水平大幅下降，案件高发频发势头得到遏制，增量风险有效管控，存量中的风险业务有序化解，从业机构优胜劣汰加速，规范发展态势正在形成，监管自律有机协调配合的行业治理机制逐步完善，行业发展环境明显净化。

一、专项整治工作取得显著成效

两年多来，在专项整治工作领导小组的统一指挥和协调下，各部门、各地区基本摸清互联网金融风险底数，聚焦风险突出领域和重点机构，稳妥有序化解存量风险，及时采取措施防范新增风险，取得了显著成效。一是搭建运转良好的专项整治工作机制。建立中央和地方“双牵头”的工作机制，人民银行牵头抓总，金融监管部门分工协作，其他相关部门积极支持，各地在中央指导下落实属地清理整顿和风险处置责任，整治工作有序开展，运行良好。二是有效化解互联网金融领域风险。大量不具备经营条件的机构退出互联网金融活动，存量机构违法违规业务规模明显压降。专项整治以来共有5074家从业机构退出，不合规业务规模压降4265亿元。三是及时治理新出现的金融领域乱象。坚决清理虚拟货币市场乱象，取缔非法金融活动，组织治理“现金贷”业务，通过监测发现大量涉嫌非法从事外汇交易的平台并开展整治，封堵境外违规网站330家，关闭境内网站48家。四是不断健全监管制度规则，及时弥补监管空白。明确了对P2P网贷、网络小贷、互联网资产管理领域的监管规则，对交叉嵌套的互联网金融产品进行定性和处置，建立第三方支付机构客户备付金集中存管制度，推动互联网金融信用体系建设，搭建常态化风险监测机制及平台。五是持续提升对金融创新的识别管控能力。专项整治坚持规范与发展并举，对于合法守规，有益于实体经济和宏观调控的创新，通过立规矩促发展；对于实质从事非法集资等违法违规活动的伪创新，坚决打击并及时发布风险提示。六是切实发挥行业自律组织作用。中国互联网金融协会积极配合监管部门并全力投入专项整治工作，深入推进基础设施建设、统计监测、信息披露、信息共享、标准规则、消费者权益保护等工作，督促引导从业机构依法合规审慎经营，增强消费者金融素养和风险防范意识。

二、认真贯彻落实专项整治下一阶段工作安排

近期，专项整治工作领导小组在分析形势时明确指出，虽然专项整治工作已经取得显著成效，但应清醒地看到，我国互联网金融风险形势依然错综复杂。存量风险尚未完全消化，增量风险时有发生，单点风险爆发可能性较大，防止乱办金融、乱搞创新的监管体制机制尚未健全，违法违规活动反弹压力不小，监管合力尚待进一步形成。为此，专项整治工作领导小组对下一阶段的工作明确提出了新的要求，强调要继续深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，并将专项整治工作纳入打好防范化解重大风险攻坚战总体安排，作再动员和再部署，争取再用1-2年的时间完成相关工作任务。

中国互联网金融协会按照专项整治工作领导小组的动员和部署要求，将与相关部门和地区紧密配合，深入学习和准确领会相关工作精神，组织推动从业机构认真贯彻落实专项整治下一阶段工作安排。专项整治工作领导小组关于下一阶段的工作安排，为切实打好当前互联网金融领域风险防范攻坚战和今后促进行业的长远规范发展指明了方向。一是进一步清晰了专项整治下一阶段总体目标。重申了“发展是以规范为前提，整治是为了更好的发展”，专项整治工作必须坚持稳妥有序、标本兼治的指导思想，通过深入清理整顿，基本完成存量风险化解，消除较大的风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系，为发挥互联网金融在提高金融资源配置效率和金融服务普惠性等方面的作用营造良好的生态环境。二是明确了专项整治下一阶段重点任务。一方面继续扎实推进清理整顿，聚焦风险突出领域，确保存量风险加速化解，增量风险有效管控，市场环境加快净化，使整改合格机构顺利纳入规范管理，使整改不合格机构实现无风险退出和有序处置。另一方面同步推进长效机制建设，对专项整治工作中经过实践检验、取得较好成效的机制安排和经验做法予以制度化、长效化，逐步建立健全适应互联网金融特点的监管体制机制。三是采取了务实有力的具体举措。在抓实推进清理整顿方面，从业机构应按照专项整治下一阶段工作安排和合规性要求，主动进行整改，做到“风险问题不回避，落实整改不打折，合规经营不含糊”。对违规情节严重、整改不力、顶风违规的从业机构，除依照行业自律规则进行惩戒外，监管机构将依法从严从重予以行政处罚，以加大震慑。在长效机制建设方面，进一步健全适应互联网金融创新特点的监管制度和要求，研制实施关键领域和重点环节的行业标准规则。强化准入管理和对互联网金融的统筹监管、穿透式监管和宏观审慎管理，提升监管的技术支撑能力和水平。健全打击非法金融活动工作体制机制，加大对各类以互联网金融名义实施的非法集资、违规营销、商业欺诈等非法金融活动的打击力度。四是强调了加强金融消费权益保护和社会监督。通过加强对全社会的金融知识普及教育，帮助金融消费者增强风险意识，依法维护自身权益。同时，通过信息披露、合同登记、风险提示等手段，增强互联网金融服务全流程的透明度，落实投资者适当性、资金存管、信息安全等要求，并接受社会的监督，为专项整治工作营造良好的社会舆论环境。

中国互联网金融协会将认真贯彻落实互联网金融风险专项整治工作下一阶段部署安排，致力于行业数据统计和风险监测，准确掌握平台底数和风险程度，进一步强化风险预警功能，为行业发展和监管部门提供数据支持和治理依据。致力于发挥标准规则的先行先试作用，引导市场预期和发展方向，切实推动监管政策和要求落地执行。致力于推进互联网金融市场参与者素养和能力的提高，在加快推动从业人员资格水平认证的同时做好消费者教育和风险提示。致力于落实关于支持互联网金融各类从业机构纳入中国互联网金融协会自律管理的要求，健全行业自律约束机制，促进互联网金融规范健康可持续发展，在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革方面发挥积极作用。

（经济日报 作者：中国互联网金融协会会长 李东荣 责编：武亚东）