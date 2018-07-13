面向全球、面向未来，从建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的高度，深刻认识上海实施乡村振兴战略的重要意义，对照中央要求，结合自身实际，进一步加强组织领导、转换思维方式、提高规划能力、破解突出难题，注重协同联动。

为进一步深入贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要指示精神，加快推进上海乡村振兴工作，市委、市政府今天上午在青浦区朱家角镇举行实施乡村振兴战略现场推进会。市委书记李强强调，要面向全球、面向未来，从建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的高度，深刻认识上海实施乡村振兴战略的重要意义，对照中央要求，结合自身实际，进一步加强组织领导、转换思维方式、提高规划能力、破解突出难题，注重协同联动，全市上下共同努力，推动乡村振兴不断形成新亮点、取得新成效。

市委副书记、市长应勇主持现场推进会。

李强强调，乡村振兴首先要加强组织领导。全市各级党委要全力抓谋划、抓推进、抓督办，各级领导尤其是主要领导要高度重视、积极主动、亲力亲为。要把郊区乡村的底数摸清楚，把乡村振兴的思路理清楚，把典型经验总结推广好。要从本地实际出发，立足自然资源禀赋条件，把握超大城市郊区特点，体现具有上海特点的乡村风貌、乡村特色、乡村文化。

李强指出，要转换思维方式，更好发挥自身优势，创造性地实施乡村振兴战略。要从单纯“补短板”，转向立足面向全球、面向未来，在更高层次上审视谋划上海郊区的乡村振兴工作，把乡村作为超大城市的稀缺资源，作为城市核心功能的重要承载地，作为提升城市能级和核心竞争力的战略空间。要把实施乡村振兴战略摆在优先位置，算综合账、算长远账，推动郊区乡村成为上海今后经济社会发展的亮点。

李强指出，规划具有重要的引领和先导作用。要提高规划能力，坚持规划先行，发挥好规划在整个乡村振兴工作链中的作用。要提升策划能力，提高规划的科学性，加强服务支撑，加快规划编制进度，保持规划适度弹性。市有关部门要为村庄规划编制提供技术和服务指导，帮助解决基层遇到的困难和问题。

李强强调，要坚持问题导向，聚焦解决突出难题，为乡村振兴工作破局开路。要推动农民集中居住，改变农村存在的零散面貌。要增强农村集体经济发展活力，推动农民持续长效增收。各区、乡镇要敢闯敢试、勇于探索。市里要加强政策供给，提高政策针对性和供给质量，优化政策供给方式，给区里更多自主权。要注重协同联动，加强条块联动、城乡联动、政企联动，发挥好国有企业的优势和作用，促进乡村发展，带动农民增收。

应勇在主持会议时指出,全市各区、各部门、各单位要认真抓好会议精神的传达贯彻，切实提高认识，下大决心、花大力气推进乡村振兴。要切实解决“三农”短板，让乡村在上海提升城市能级和核心竞争力中发挥更重要的作用，使之成为上海现代化国际大都市的亮点和美丽上海的底色。要大力发展都市现代绿色农业，让农业更强；编制好村庄布局规划和村庄规划，做好民居设计，让农村更美；进一步拓宽农业增收渠道，深化新一轮农村综合帮扶，让农民更富。要切实形成合力，压实各级责任，共同谱写乡村振兴新篇章。

市领导陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷出席。市委农办作工作汇报，青浦区、奉贤区、浦东新区大团镇作交流发言。

会前，李强、应勇等市领导来到青浦区张马村，实地察看美丽乡村建设最新进展。张马村着眼美在生态、富在产业、根在文化，大力发展农业生态观光与生态旅游，整个村庄小河纵横、粉墙黛瓦、小桥轻卧、风光怡人。市领导先后走进村社区事务服务中心、综治中心和党建服务站，同村干部和村民亲切交流，了解乡村振兴基层实践，听取他们的想法建议。市领导还察看了“张马·羲田”主题民宿项目和上海寻梦源香草农场，了解民宿产业、休闲农业、乡村旅游等发展情况。