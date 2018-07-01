国际足联主席因凡蒂诺总结俄罗斯世界杯-视频裁判系统和扩军成焦点

晨报特派记者 俞炯

（莫斯科7月13日电）

世界杯休战日，国际足联主席因凡蒂诺莫斯科当地时间周五中午出现在了决赛球场卢日尼基球场的新闻发布厅，为两天后就将落幕的俄罗斯世界杯做出自己的总结，同时也接受了在场媒体的群访。

新闻发布会上最引人关注的话题是世界杯上第一次启用的VAR视频裁判系统，还有关于2026年开始世界杯扩军到48支的问题。

“俄罗斯世界杯是非凡的、不可思议的一次世界杯。”因凡蒂诺给了这届世界杯最高的评价，“几年前我说过希望俄罗斯世界杯能够成为历史上最好的一届世界杯。现在，虽然还有两场比赛，但我已经可以在这里说，这就是有史以来最好的、最成功的一届世界杯。”

关于世界杯扩军，因凡蒂诺表示世界杯的发展史就是世界杯参赛球队的“扩军史”，“像这届世界杯很多传统强队都缺席了，比如意大利和荷兰，非洲的喀麦隆，美洲的智利队和美国队。小国家一样可以在世界杯上取得成就，比如这次杀进决赛的克罗地亚队。”

他还提到了世界杯新军巴拿马队，“他们虽然没有获得胜利，但当球队在与英格兰队的比赛中打进历史性的世界杯第一球时，全国都在欢呼。这是国际足联要做的事情，让所有的国家都有机会出现在世界杯的舞台上。”

巴西记者和阿根廷记者分别问到了关于内马尔和梅西的问题。因凡蒂诺没有正面回答内马尔“跳水”的评价。“内马尔是最顶级的球员，这才是最重要的，世界杯上需要这些优秀的球员。对于他在比赛中的表现……”因凡蒂诺停顿了一下，笑着说道，“我想我不能说什么。”

至于梅西，因凡蒂诺希望四年后还能够看到他出现在世界杯的赛场上，“阿根廷队背负着太多的期待，他们最后输给了杀进决赛的法国队。要知道没有一支球队可以一直赢球。期待在下一届世界杯上，阿根廷队能够比现在更强，梅西能够继续为国家队效力，他就是无以伦比的球星。”

新闻发布会最后，因凡蒂诺终于谈到了备受争议的VAR视频裁判系统，“你们不问，我也会主动说。62场比赛，一共出动了445次VAR视频系统。要知道关于视频裁判是看实际效果，而不是光凭感觉。世界杯至今一共发生了在视频裁判帮助下的6次改判，当然就是把错误的判罚变成正确的判罚，这是让事情变得更好了。我要说的是，视频裁判不是改变足球，是让足球比赛更加透明。”

“以前总会有很多越位进球的争议，这届世界杯有吗？一次都没有，因为有了视频裁判系统。还有红牌的争议也没有了，如果你在场上肘击对手，360度的摄像机监控肯定不会漏掉。”因凡蒂诺的这番话马上受到了一名伊朗记者的回击，他打断了因凡蒂诺的讲话，“C罗的那次肘击呢？”在伊朗和葡萄牙的小组赛末轮生死战中，主裁判在观看了视频回放后，并没有认定C罗的肘击行为要吃红牌。

因凡蒂诺倒是很耐心地给出了自己的回应，“足球是身体接触的运动，但不是每次身体接触都是犯规。最终还是要看主裁判的决定，他和视频裁判是一个双重验证的系统。关于C罗的这次犯规，我想主裁判做出了自己认为正确的判断。我要说的是，上届世界杯裁判判罚的准确率是95.73%，这届比赛目前为止的判罚准确率是99.32%。虽然不是百分之百，但肯定要比98%好。”

如果不是主持人强行宣布新闻发布会时间已经到了，还有不少记者要和因凡蒂诺继续在视频裁判的问题上纠缠下去。