刮胡泡和VAR，世界杯的“高低档”

黄先森

说今天的主题之前，先说一个段子。有点年头了，但每次引用都觉得很经典。

说有家很大的日用品工厂引进了一条香皂包装生产线，结果发现这条生产线有缺陷：常常会有盒子里没装入香皂。总不能把空盒子卖给顾客啊，于是，他们请了一个学自动化的博士，设计一个方案来分拣流水线上空的香皂盒。博士组织了一个十几人的科研攻关小组，综合采用了机械、微电子、自动化、X射线探测等技术，花了几百万元，终于解决了问题。后来，当生产线上有空香皂盒通过，两旁的探测器会检测到，并驱动一只机械手把空皂盒推走。

同样的事情，也发生在一个乡镇小企业身上，同样的生产线，同样的问题，老板对下面的工头说，你想办法搞定吧。工头想了两天，出了个绝招：花100元钱买了个大功率电风扇，对着生产线吹，空皂盒都被吹走了……

世间的事，真是说不清道不明。世界杯上的事，更是这样。

俄罗斯世界杯开始前，有媒体盘点2014年巴西世界杯“历史遗产”，主裁判用的“划线泡沫”居然傲居榜首。这玩意儿在巴西世界杯上正式亮相前，已经在南美足联的力推下，在南美地区的很多比赛中广泛应用，但最终也是借助世界杯，让“刮胡子泡沫”和绿茵场锁定了关系。这种简单到不可思议的东西，居然一下子治好了球场上那些老油条球员“我就蹭蹭，不往前挪”的百年恶疾。主裁判用简单一喷，树立了“按线站人”的绝对标准。

有超级简单又超级管用的，当然也就会有超级复杂、也很费钱的。2018年，全面投入使用的VAR技术（视频助理裁判系统）应该就是本届世界杯留下的最大遗产之一。

截至11日凌晨的半决赛之前，本届世界杯已经打完的60场比赛，共产生157个进球，其中21个被打进的点球，根据报道，每个进球都得到了主裁判和视频裁判的双重确认，在涉及红牌、禁区内犯规、点球、进球、悬念犯规等项目时，视频裁判都有介入。ESPN称，目前每场比赛视频裁判介入的平均次数约为10次，但不是每次介入都需要主裁判暂停比赛，主裁判行使了很大一部分“过滤权”和“最终判断权”，从而使比赛更加流畅。

从宣布实施VAR规则，到所有裁判的集中培训，再到最终运行，让亿万球迷监督，客观来说，VAR技术没有造成大的反感或抵触。无论是已经对这套系统很熟悉的德国、意大利媒体，还是坚持使用门线技术而不会在联赛中推行VAR体系的英格兰、法国媒体，都表现出了极大的客观和中立。国际足联似乎也很谨慎，到目前为止，有最丰富使用VAR经验的德国、意大利裁判，是担当“小黑屋”裁判的最主力人群。

当然，零星的争议还是有的。最近的一次就是英格兰2比0击败瑞典的四分之一决赛上，斯特林在明显越位位置拿球后，边裁居然无动于衷，而是放任斯特林做完了所有射门动作，这导致瑞典队门将奥尔森在扑救之后对着边裁怒吼。但在赛后，国际足联也表示，他们不反对裁判将自己有疑问的判罚交给更高科技的VAR。换句话说，裁判可以选择“犯错”，不损失球员在场上的机会，但需要把最终的裁定交给机器——反正进球后有争议，主裁判也会看视频。当时斯特林确实处在很明显的越位，但可能边裁并不确定，于是，他选择了“帮助”——不举旗，如果斯特林打进那个球，通过VAR回放，也会被吹为无效，不会造成对瑞典队实际的伤害。这是原则性的改变：只改正可能被扼杀的进球，而不再担心可能被误判的进球。

VAR让那些心理不够坚强、思想不够集中、眼神不够明确的裁判，不再感觉哨响或者举旗将面临“大灾难”，对于那些感觉很委屈的球员，也不再感觉孤立无援。

实际上，现在看下来，国际足联本届花大代价推行VAR，也算是真正践行了用高科技保护球员、鼓励进球的大原则。