晨报特派记者 俞炯

（莫斯科7月13日电）

还有两天的时间，决赛的两支球队都是如何备战的呢？周四法国队备战决赛的第一堂训练课全程对媒体开放。不过大部分主力只是进行了身体放松和恢复训练，替补球员在主教练德尚的带领下进行了分队比赛。

周五，法国队进入封闭训练的状态，虽然当地时间中午依旧安排了两名球员参加新闻发布会，但下午的训练已经不向媒体开放，用什么样的战术来对付实力不俗的克罗地亚队，这是主教练德尚和他的球员必须好好准备的。

在结束了当天的训练之后，法国队将于明天离开位于莫斯科郊外的训练基地，入住莫斯科市区酒店。球队决赛前最后一次训练，将于周六在决赛场地卢日尼基球场进行。

无论是乌姆蒂蒂和博格巴，还是格里兹曼和马图伊迪，他们在接受媒体采访时都表示，对两年前球队在本土举行的欧锦赛决赛中输球记忆犹新，是惨痛的教训，因此现在球员们都有了如何去应对这样重要决赛的经验，这次不会再让悲剧发生。

格里兹曼还特别提到了主教练德尚，“他非常了解我们，每次都能做出正确的选择。所以我们都相信他，信任他，也愿意为他踢球。”

而在半决赛中受伤被中途换下的马图伊迪已经没有什么大碍，完全可以在决赛中出场，“我很享受在这样的气氛下比赛，我想我们可以团结战斗到最后一刻。”

比起严阵以待的法国队，克罗地亚队的气氛相对轻松。就像主教练达里奇在和英格兰队的半决赛前说的那样，他们现在完全没有包袱。球队这两天的训练都在卢日尼基球场的外场，也都向媒体开放前15分钟，每天也都会安排一场新闻发布会。

主教练达里奇在新闻发布会上表示，尽管三场加时赛让球员们身体疲劳，但全队会在决赛前调整好状态，“就像我们在半决赛面对英格兰队时那样。这就是足球，我们没有任何理由退缩。比赛中我们直到加时赛才开始换人，因为场上的每一位球员都想战斗到最后一刻。”