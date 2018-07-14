事关金靴归属 季军战不会是友谊赛-今晚打响三、四名决赛，英格兰比利时各有追求

晨报特派记者 金昊

（圣彼得堡7月13日电）

以往被不少球迷，甚至是球员视为“鸡肋”的季军争夺战，这回的意义有些不同。对于英格兰和比利时两队，尤其是对于凯恩和卢卡库来说，这是一场标准的“金靴争夺战”。但值得一提的是，在上一回合交锋中，双方主帅均派出了轮换阵容登场。本场比赛，凯恩和卢卡库身边队友的“成色”会直接决定金靴的归属。

上一场输给法国之前，比利时曾经创造了连续24场不败的优异战绩。但这一切，都在面对法国队时化为泡影。马丁内斯为比利时选择的“限制对手”的战术非但没能取得预期的战术效果，反而限制了比利时人自身的发挥。

世界杯结束后，马丁内斯大概率要走下主帅的岗位，因此，这场三四名决赛对他来说可以算是“荣誉之战”。从这个角度而言，比利时人应该会认真准备这场比赛，球迷们担心的“无聊场面”也不太会发生。

不同于马丁内斯，索斯盖特的帅位非常稳固。相比于两年前的欧锦赛，英格兰人在这届世界杯上向世人展示了他们应有的实力，而索斯盖特是这一切的缔造者。尽管无缘决赛，但谁也不想两手空空地离开俄罗斯。索斯盖特更是如此。

球队输给克罗地亚的第二天，索斯盖特在英格兰队驻地接受了媒体的采访，他表示：“我们想要赢下三四名决赛，我们的团队精神值得（赢下这场比赛），当然，我们也得看看是不是需要增加一些体能充沛的球员。”

此外，英格兰队中有比索斯盖特求胜欲望更强的球员——队长凯恩。目前，凯恩以6球领跑射手榜，而在他身后最有可能完成逆转的就是打进4球的卢卡库。因此，想要保住射手王的荣耀，凯恩就必须在三四名决赛中有所斩获。

当地时间今天，英格兰进行了赛前最后一次训练，此前受伤的特里皮尔、亨德森和沃克都出现在了训练场上。但他们最终能否登场帮助凯恩，还要取决于队医的报告。

7月14日22:00 英格兰 VS 比利时