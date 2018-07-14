苏宁与咪咕达成战略合作 打造联运平台开创体育新生态

见习记者 陈庚

晨报讯 7月11日，苏宁宣布与咪咕达成战略合作，双方将在赛事直播、内容制作、智能硬件、大数据应用、体育设施等多领域展开全产业链合作。并将联手打造咪咕-PP体育联运平台，让PP体育的丰富赛事内容在咪咕客户端等产品内得以呈现。

作为全球最大的移动通信运营商，中国移动目前服务移动用户超过9亿、宽带用户超过1.3亿、物联网用户超过2.9亿、集团用户超过600万家。咪咕公司是中国移动面向移动互联网设立的负责音乐、视频、阅读、游戏、动漫五大数字内容业务的唯一运营实体。

苏宁则经过28年发展，已经形成以零售为核心，体育、文创、科技、物流等多产业生态融合布局的智慧零售企业。并已初步完成了在体育产业的规划布局，打造了覆盖传媒、赛事、俱乐部、青训、衍生品等的完整体育产业生态链，并通过产业生态融合，已成为用户消费升级和内容升级的引领者。

据悉，苏宁和咪咕将打通旗下PP体育和咪咕视频两大视频平台，共同搭建咪咕视频-PP体育联运平台，PP体育拥有的版权赛事内容也将通过专属频道进入咪咕各客户端、以及中移动8000万魔百和（IPTV/OTT）终端。

目前PP 体育作为国内互联网足球第一平台，共计拥有超达80项的赛事版权。每年进行的赛事直播已超过8000场，同时拥有5000万体育用户数，付费体育会员数量已突破150万。