动漫遇上钢琴 古典也疯狂

晨报记者殷茵报道 一场钢琴演奏会，能让无数青少年为之疯狂，Animenz就是这样一个神奇的存在。被粉丝们亲切地称为A叔的他，日前在上海音乐厅举行了一场动漫音乐会。黑白琴键上的美妙音符，在他手下流淌，让动漫与古典完美融合。

Animenz，原名郭迈克，出生于德国。6岁便开始接受钢琴教育的他，有着十分扎实的古典钢琴基础，2017年毕业于罗斯托克音乐和戏剧学院。然而，这位年轻德籍华裔音乐家的走红，并非获得钢琴比赛金奖一夜成名，而是通过演奏自己改编的动漫钢琴曲，在网络上积累人气，在哔哩哔哩弹幕视频网上他有着近2400万的点击率，其中动漫钢琴演奏合集已超过560万点击率。随着时间的推移，其改编的动漫音乐作品达到了100多首，无论是数量还是质量都无人可及，因而被称为“世界动漫钢琴改编第一人”。

动漫是A叔精神和情感世界的一部分。“不管多忙，我都会抽出一些时间看动漫，这对我来说是很享受的事情”。