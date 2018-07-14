赖声川“私人订制”床头故事《鲸鱼图书馆》-父母爱读书是让孩子爱阅读最好方式

晨报记者 邱俪华

距离赖声川首部奇幻儿童亲子剧 《蓝马》 已有两年，2018年的这个暑假，赖声川的第二个“私人订制”床头故事《鲸鱼图书馆》 将为小朋友们带来一次“暑期收心之探险旅程”。

挑战儿童教育之难事——阅读

在2016年推出的亲子剧《蓝马》 倡导的是放手让孩子寻找自己的声音，追寻自己的梦想，三年后的今天，导演赖声川又关注到了当今儿童的另外一问题：阅读难。在电子设备充斥的当今，越来越少的孩子会选择用阅读的方式来学习，繁忙中的父母也少有时间陪伴孩子阅读。“阅读”仿佛成了孩子学习的一个难以克服的关卡。于是赖声川和女儿赖仙耘一起编剧《鲸鱼图书馆》，主题就是教小朋友认识阅读的重要性，教会小朋友如何阅读，如何学习知识。

剧中的女主角米儿是一个渔夫的孩子，意外地在一座小岛上发现了一个鲸鱼肚子里的图书馆，她立刻化身探险家，发现鲸鱼肚子里的书籍应有尽有，有历史、百科、数学等等，仿佛藏着全世界的故事。她惊喜于此的同时，渔夫却觉得这是一个鲸鱼吃小孩的诡计，岛上的猴子王国里无知的猴子们偷书、烧书，完全不知书籍之用途。米儿想尽办法拯救鲸鱼图书馆，一趟探险旅程走完，她把猴子们撕坏的故事书的故事补完，阅读和学习的过程施展着知识的神奇力量，解除旁人对鲸鱼图书馆的误会，保护书籍，带领大家一起光临鲸鱼图书馆，学会阅读。

“有了网络和手机，阅读好像变成了没什么意义的事情，怎么办？我觉得父母可以做的就是首先家里要多放一些书，家里要尊重书，有书柜有书架，而且放的都是好书，小朋友一开始可能会害怕或者没兴趣，但是只要你把它们放在那里，尊重这些书，孩子们慢慢也会觉得这个重要。如果做父母的自己都没有在看书、尊重书，我们又凭什么要求孩子们去看书呢？”

培育儿童未来之关键——创意

赖声川曾说“接力说故事”是一种“发现”的过程，“我发现，孩子们想听的、想看的是最真诚的东西和最纯真的感情，最没有遮掩的想象力。”当初《蓝马》的故事就是来自赖声川给女儿们小时候讲的故事，他把这些故事串成了一个完整的儿童剧。而这一次的《鲸鱼图书馆》，则是由赖声川和小女儿赖仙耘，以及大女儿的女儿——外孙女赖曼玄一起完成的故事接力。从设置鲸鱼肚子里有图书馆开始，到创建人物米儿，到整个故事的完成，是一个庞大的故事接力。但是这个过程对于孩子来说，却是一次创意之旅，孩子参与讲故事的过程，犹如剧中米儿帮助恢复猴子们撕毁的故事书一样，把故事补齐。赖声川认为，这样做真正的意义就是让孩子们建成一个“故事银行”，这不仅是脑力的发展，也是创意的积累。

赖老师说：“儿童剧这一系列，从《蓝马》开始，我想做点不一样的儿童剧，想做另类的、能真正启发小朋友们的儿童剧。当年我给女儿们讲这些故事，完全是即兴的，我很不喜欢拿着书念故事，即使拿着书念，我也很喜欢离题，会发散性想到别的话题和可能性，我不太喜欢把制式化的东西讲给他们。其实对于孩子来说，做父母的能给到他们什么？我觉得最重要的想象力、创意和对孩子的信任，并且让他们了解世界很大很宽，要勇敢去探索。”

这个7月和8月，《蓝马》和《鲸鱼图书馆》 将先后在上剧场同家长和小朋友们见面。