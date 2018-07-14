损害人民币法定地位，也损害消费者支付方式选择权-央行：非现金支付可以，拒收现金不行

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，中国人民银行发布公告称，任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。

央行有关分析人士表示，近年来，流通领域人民币现金使用出现了一些新问题，群众反映强烈。如一些消费者在旅游景区、餐饮、零售等行业商户消费时被拒收人民币现金，既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权。

公告指出，我国的法定货币是人民币，包括纸币和硬币（以下统称现金）。任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。在接受现金支付的前提下，鼓励采用安全合法的非现金支付工具，保障人民群众和消费者在支付方式上的选择权。经自愿、平等、公平、诚信协商一致，通过互联网等信息网络方式、无人销售方式提供商品或者服务、履行法定职责，且不具备收取现金条件的，可以使用非现金支付工具。银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。任何单位和个人存在拒收或者采取歧视性措施排斥现金等违法违规行为的，应当自本公告公布之日起一个月内进行整改。

针对“可以使用非现金支付”情形，央行指出，随着移动互联信息技术的普及发展，对于电商平台、无人销售、自助服务、网络政务等场景，以网络化、无人化方式提供商品和服务、履行法定职责，也不具备现金收取条件，且参与各方在自愿、平等、公平、诚信的原则上达成一致，可以使用非现金支付工具。政策指引本身是中性的，目的是规范包括现金在内的各类支付工具的选择和应用，对支付行为、业态发展、技术创新并不会产生带有偏向性的影响。

央行透露，正在加紧研究操作细则，协调相关部门共同开展检查、整治。同时，将引导银行业金融机构和非银行支付机构认真落实公告要求，规范商户收支行为，共同维护市场环境，不断提升自身信誉和形象。人民群众和消费者发现拒收或者采取歧视性措施排斥现金的行为，可以通过消费者权益保护、城市政务热线、金融消费权益保护等各种渠道进行投诉、举报，央行将会同相关部门及时处理。