风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。



自从交易所开启“强退”模式后，金亚科技首先撞上枪口。

证监会调查发现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行(IPO)核准。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。

除此之外，金亚科技和相关人员还存在伪造金融票证、挪用资金以及违规披露、不披露重要信息等犯罪嫌疑。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)，证监会专门与公安机关进行了会商，决定将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任。

现已查实，金亚科技在当年IPO申报材料中虚增2008年、2009年1至6月营业收入，占当期公开披露营业收入的47.49%、68.97%；虚增2008年、2009年1至6月利润，分别占当期公开披露利润的85.96%、109.33%。

“无独有偶，近日深交所又出公告称，已正式启动对雅百特的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险，证监会也已于近日将该案移送公安机关。同时证监会称，已完成对雅百特相关中介机构及其从业人员涉嫌违法违规行为的调查，初步查明，独立财务顾问机构金元证券、审计机构众华会计师事务所涉嫌出具含有虚假内容的证明文件，证监会也将依法严肃处理。显然，第三方机构在上市公司造假过程中扮演了不光彩角色。”高智说。为了上市或者为了假重组不择手段搞坑蒙拐骗，当事人移送公安机关是罪有应得。

“依据《证券法》及最高法院虚假陈述、恶意造假司法解释相关规定，投资者在证监会作出处罚意见后，应该对大股东和第三方中介机构提起民事赔偿诉讼，通过法律途径挽回包括投资差额损失、佣金、税金及利息在内的损失。”郁教授道。他建议大家走集体索赔程序，让索赔之路走得轻松一些。

下周一行情预测：收涨

仓位：70%